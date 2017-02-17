Ренкинг банков по итогам 2016 года

Макроэкономический риск в результате роста уровня инфляции и сокращения экспортных доходов, и кредитный риск ввиду снижения кредитоспособности экономических агентов оказали значительное влияние на банковский сектор в 2016 году. При этом в 2016 году банки показали рост доходности при незначительном увеличении совокупных активов и сокращении ссудного портфеля, что повлияло на рост рентабельности банков.

По мнению экспертов, текущий тренд повышения цены на нефть и, соответственно, укрепления курса тенге вкупе с постепенным снижением базовой ставки НБ РК формирует определенные рыночные перспективы в части увеличения ликвидности финансового сектора и оживления процесса кредитования экономики. Однако неопределенность по глобальным рискам, по мнению экспертов, затрудняет возможность спрогнозировать тренды на более длительный срок, что тормозит инвестиционную активность корпоративного сектора и кредитование со стороны банков.

Kursiv Research, продолжая тему итогов 2016 года, составил ренкинг банков второго уровня РК по основным финансовым показателям.

Объем совокупных активов банков второго уровня в Казахстане по состоянию на 1 января 2017 года составил 25,56 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда совокупные активы были на уровне 23,78 трлн тенге, показатель вырос всего на 7,47%, тогда как рост совокупных активов банков в конце 2015 года по сравнению с итогами 2014 года составил 30,4%.

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Состав тройки крупнейших банков Казахстана остался неизменным по сравнению с предыдущим периодом, но изменилась очередность банков. Самым крупным банком по итогам 2016 года стал Народный Банк Казахстана, совокупные активы которого составили 4,89 трлн тенге. За год активы банка с 4,05 трлн тенге выросли на 20,63%. При этом, доля банка в совокупном активе сектора составила 19,13%. С незначительным отрывом от лидера, вторым крупным банком Казахстана стал Казкоммерцбанк с совокупными активами в 4,87 трлн тенге. Показатель банка за год сократился на 3,61%. Доля банка в совокупном активе в 2016 году показала 19,05%. Третьим по счету оказался Цеснабанк, с объемом активов 2,08 трлн тенге, которые показали за прошлый год рост в 7,36%. В совокупном объеме активов сектора доля банка составила 8,14%

Начальник PR-службы АО "Народный Банк Казахстана" Асель Тынышбекова прокомментировала рост совокупных активов: «Действительно, на 1 января 2017 года активы АО "Народный Банк Казахстана" составили 4,89 трлн тенге. Относительно рентабельности активов: если считать по средним активам, то ROA по банку снизился с 3,45% до 2,95%. Рост валюты баланса связан с увеличением обязательств перед клиентами». Пресс-служба банка объяснила рост вкладов финансовой устойчивостью банка: «В вопросе привлечения депозитов ключевым критерием при выборе банка является его надежность и финансовая устойчивость. У Народного банка один из самых высоких показателей по достаточности капитала среди казахстанских БВУ и одни из самых высоких рейтингов от международных рейтинговых агентств».

Главные экономические события Казахстана в 2016 году

По относительному росту активов на первом месте стоит АО "Банк "Астаны", совокупные активы которого за 2016 год выросли на 62,26%. На втором месте по темпу наращивания активов – АО ДБ "Банк Китая в Казахстане", совокупные активы банка за год выросли на 52,09%. Следующим по росту активов идет АО "Qazaq Banki", показатель которого увеличился за год на 35,91%.

Коэффициент рентабельности активов, который рассчитывается как отношение доходов к среднегодовому объему совокупных активов, наглядно показывает эффективность использования активов банков. Совокупный показатель сектора в 2016 году составил 1,63%, показав некоторое улучшение против 1,08% в предыдущем году. Наиболее эффективное использование активов в 2016 году показал Банк Хоум Кредит, сгенерировав доход который составил 13,22% от совокупных среднегодовых активов. На втором и третьем месте по рентабельности активов идут Исламский Банк "Al Hilal" и Ситибанк Казахстан с показателями 6,14% и 5,63% соответственно.

Процентная маржа, показатель эффективности активов, связанных с получением вознаграждения, по итогам 2016 года показала в среднем 4,79%. Лидером по использованию доходных активов остается АО "Банк Хоум Кредит", процентная маржа которого составила 24,37%, что в 5 раз выше среднего рыночного. В прошлом году данный показатель был на уровне 26,91%. За ним следуют АО "Заман-Банк" с показателем 11,53%, и АО "Нурбанк" с уровнем процентной маржи в 10,96%.

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Чистый доход, связанный с получением вознаграждения Нурбанка за 2016 год увеличился больше чем в 6 раз, процентная маржа, соответственно, в 2016 году выросла в пять раз по сравнению с 2015 годом. По словам пресс-секретаря АО "Нурбанк" Айгуль Касеновой, в 2016 году рост процентных доходов обусловлен несколькими факторами, такими как рост кредитного портфеля, увеличение стоимости рыночных ставок по выдаваемым кредитам, активное участие банка в размещении ликвидных активов в высокодоходные финансовые инструменты, и приведение банком учета займов в соответствие с требованиями МСФО.

На эффективность активов, связанных с получением вознаграждения, влияет процентный спрэд банка, разница между средними процентными ставками по активам и пассивам, приносящая проценты. Процентный спрэд указывает на эффективность процентной политики банка. По показателю за 2016 год в тройке первых оказались Банк Хоум Кредит (17,64%), Нурбанк (9,67%) и Заман-Банк и процентным спрэдом в 9,52%.

Прибыльность банковского сектора показала значительный рост. В 2016 году совокупная прибыль банков второго уровня составила 401,85 млрд тенге, против 227,02 млрд тенге в 2015 году, показав рост на 77,01%. Отметим, что в по сравнению с 2014 годом, совокупная прибыль банковского сектора 2015 году упала на 18,93%. При этом, чистый доход, связанный с получением вознаграждения за год вырос на 13,84%, с 861,97 млрд тенге в 2015 году до 981,26 млрд тенге в 2016 году.

Самым прибыльным банком 2016 года стал Народный Банк Казахстана, который за 2016 год сгенерировал чистый доход в 123,52 млрд тенге. Казкоммерцбанк, убыток которого в 2015 году составил 53 млрд тенге, реабилитировался в прошлом году по показателю прибыли. Чистый доход банка за 2016 год составил 107,61 млрд тенге. На третьем месте по прибыльности оказался "Ситибанк Казахстан", с чистым доходом 28,83 млрд тенге. Прибыль банка по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 29,3%.

Первым по темпу роста прибыли банков оказался АО "Банк "Bank RBK", прибыль которого за год выросла в 28,5 раз с 191,2 млн тенге в 2015 году до 5,45 млрд тенге в 2016 году. Рост прибыли можно объяснить значительным ростом ссудного портфеля банка за прошедший год. Следующими в ренкинге стали АО "Банк ЦентрКредит" с темпом роста прибыли 3,1 раз и ДБ АО "Сбербанк", прибыль которого за год выросла в 3,07 раз. Рост прибыли данных банков можно связать с качественным изменением ссудного портфеля, где наблюдалось снижение объемов токсичных кредитов. Совокупный темп роста доходов банковского сектора за 2016 год составил 7,95%.

Главный специалист отдела по рекламе и PR АО "Банк ЦентрКредит" Ирина Василец подтвердила, что увеличение чистой прибыли в 2016 год произошло за счет проведения мероприятий по снижению объема неработающих кредитов. В части неработающего портфеля займов проведена работа по возврату, оздоровлению, а также списанию. Также менеджментом банка комплекса мер и усилий по сдерживанию роста расходов и затрат, обеспечению приемлемой доходности активов.

Ссудный портфель банковского сектора в конце 2016 года в совокупности составил 15,51 трлн тенге или 60,68% совокупных активов. По сравнению с данными 2015 года показатель не значительно уменьшился на 42,9 млрд тенге или на 0,28%. Тогда итоговый ссудный портфель показал 15,55 трлн тенге. Наибольший рост ссудного портфеля в абсолютном значении показал Цесна банк, ссудный портфель которого вырос на 105,72 млрд тенге, за ним идут Народный банк с ростом ссудного портфеля на 89,74 млрд и Банк "Bank RBK", показатель которого за 2016 год вырос на 89,73 млрд.

Лидером роста в относительном значении ссудного портфеля стали АО "Tengri Bank" ссудный портфель которого увеличился на 131,68%. Банк сменил название в прошлом году с АО "ДБ "PNB" в связи с уменьшением доли участия Punjab National Bank (Индия), который не является более держателем контрольного пакета акций, а также с целью создания узнаваемого на рынке названия. Можно сказать, новая стратегия, принятая банком в 2016 году, по созданию универсального банка, ориентированного на средний класс в розничном сегменте, дала свои результаты. Также в 2016 году отличились по увеличению ссудного капитала по сравнению с показателями 2015 года Qazaq Banki (36,74%) и Банк Астаны (31,69%).

Пресс-секретарь АО "Qazaq Banki" Игорь Бушмелев объяснил рост ссудного и депозитного портфеля банка расширением клиентской базы и мероприятий по увеличению капитала. Разработка новых продуктов с расширенными условиями способствовали росту вкладов за отчетный период. «Всесторонняя поддержка со стороны акционеров позволила нам расширить возможности для развития бизнеса, помогла в усовершенствовании текущих программ по продуктам и услугам. В совокупности эти факторы способствовали увеличению клиентской базы по вкладам и займам», - пояснил пресс-секретарь банка. При этом рост вкладов банка был в основном за счет привлечения вкладов юридических лиц. По словам пресс-службы банка, рост ссудного портфеля в минувшем году был обеспечен предоставлением заемщикам ссуд, как за счет собственных средств банка, так и путем участия Qazaq Banki в государственных программах, направленных на финансирование и поддержку субъектов крупного бизнеса и МСБ.

Объем токсичных кредитов банков второго уровня продолжает сокращаться, за 2016 год проблемные кредиты уменьшились на 16%, хотя темп снижения объемов проблемных кредитов значительно понизился по сравнению с предыдущим периодом, когда проблемные кредиты сократились на 63%. Совокупный объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней по итогам 2016 года составил 1,04 трлн тенге или 6,72% от совокупных кредитов против 1,24 трлн тенге в 2015 году.

По итогам 2016 года три банка второго уровня имеют уровень неработающих займов свыше 10%. В 2015 году таких банков в Казахстане было шесть. «Национальным банком у них будут затребованы планы мероприятий по достижению доли неработающих займов до уровня менее 10% от ссудного портфеля до 1 января 2018 года», – сообщил глава Нацбанка в начале 2016 года.

Наибольшая доля токсичных кредитов оказалась у дочерних организаций иностранных банков. Объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане составил 1,49 млрд тенге или 32,84% от объема кредитов. Вторым в списке оказался ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), доля токсичных кредитов которых превышает 16%, и составляет 12,54 млрд тенге. АО "АТФБанк" стал третьим по доле просроченных кредитов более 90 дней, сумма которых достигла 72,29 млрд тенге или 12,11%. Проблемные кредиты банка сокращаются динамически за последние несколько лет.

Банки продолжают работу над сокращением токсичных кредитов. Так, лидером по снижению объемов проблемных кредитов стал Казкоммерцбанк, снизивший объем проблемных кредитов на 119,62 млрд тенге, до 234,17 млрд тенге. Вторым в списке оказался Банк ЦентрКредит, который снизил объем токсичных кредитов на 60,59 млрд тенге, в 2015 году показатель составил 79,39 млрд тенге. Отличился в этой категории и ДБ АО "Сбербанк", который показал снижение проблемных кредитов на 10,96 млрд до уровня 89,36 млрд тенге в 2016 году.

Рост объема вкладов клиентов банков несколько снизился. В 2016 году вклады увеличились на 10,66% против 37,5% в 2015 году. В 2015 году вклады увеличились основном из-за переоценки вкладов в инвалюте, в 2016 году таких резких скачков в курсе валют не наблюдалось. Совокупный объем вкладов физических и юридических лиц составил 17,27 трлн тенге.

Абсолютным лидером по объему вкладов стал Народный Банк Казахстана, с показателем в 3,45 трлн тенге. За 2016 год вклады банка выросли на 27,22%. Следующим в списке оказался лидер прошлого года Казкоммерцбанк, совокупные вклады которого сократились на 12,28% и составили 2,86 трлн тенге. Цеснабанк оказался в тройке лидеров по объему вкладов, которые составили 1,54 трлн тенге и выросли на 14,84%.

Вклады физических лиц за 2016 год увеличились на 14,85% и составились 7,91 трлн тенге. Любимцем населения в прошлом году стал Народный Банк Казахстана, абсолютный рост вкладов физических лиц банка достиг 215,9 млрд тенге, вклады населения банка по состоянию на конец 2016 года составили 1,63 трлн тенге. Следом по росту привлечения вкладов физических лиц идет Цеснабанк, рост показателя которого составил 174,29 млрд тенге и достиг 679,43 млрд тенге. ДБ АО "Сбербанк" так же входит в тройку лидеров привлечению вкладов населения. Банк увеличил вклады физических лиц на 131,16 млрд тенге. В итоге, объем складов составил 627,77 млрд тенге. Наибольший рост вкладов населения в относительном понимании наблюдались у ДБ АО "Банк Хоум Кредит" (258,92%), АО "Tengri Bank" (179,47%) и АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"(62,32%).

В это же время, наблюдалось сокращение вкладов населения некоторых банков. Наибольший отток вкладов физических лиц по абсолютному значению показал Казкоммерцбанк, вклады которого сократились на 36,88 млрд тенге, хотя на уровне банка это не большая сумма (2,58% от вкладов физических лиц в 2015 году). Вторым по оттоку вкладов населения оказался Delta Bank, вклады которого сократились на 9,63 млрд тенге или на 88,67%. Вклады физических лиц банка в конце 2016 года оказались на уровне 1,23 млрд тенге. Также значительный отток вкладов населения наблюдался у Банка ВТБ (Казахстан), который составил 2,09 млрд тенге, вклады населения банка в конце 2016 года составили 37,64 млрд тенге. Наибольшее относительное уменьшение депозитов населения наблюдалось у таких банков как, Delta Bank (88,67%), Эксимбанк Казахстан (69,58%) и ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане (48,68%).

Вклады юридических лиц БВУ в 2016 году показали небольшой рост в 7,35 процентов и оказались на уровне 9,36 трлн тенге. Лидером по притоку вкладов юридических лиц также оказался Народный Банк Казахстана. Банк нарастил объем вкладов на 522,24 млрд тенге (40,38%), который в итоге составил 1,82 трлн тенге. Вторым по притоку вкладов юридических лиц стал АТФ Банк, показав рост показателя на 52,9% или 221,16 млрд тенге. Вклады юридических лиц банка на 2016 год составили 639,23 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Банк Астаны, приток вкладов юридических лиц банка составил 132,67 млрд тенге, причем вклады юридических лиц банка превышают уровень вкладов населения более чем в 5 раз.

Начальник отдела по рекламе и PR АО "Банк Астаны" Айгерим Шакенова прокомментировала разнородность структуры вкладов банка: «В целом по банковской системе размер вкладов и текущих счетов юридических лиц в денежном выражении превышает розничные вклады и счета, поэтому вполне логично, что это находит отражение в структуре обязательств многих банков. Также стоит отметить, что банк вышел на рынок розничных депозитов совсем недавно, в начале 2014 года (апрель), и тем не менее, на настоящий момент объемы привлечения розничного сектора уже составили порядка 15% от общего объема депозитного портфеля. При этом доля розничных вкладов в общей массе обязательств продолжает расти в соответствии с стратегией банка. Если говорить о направлениях кредитования, то согласно утвержденной стратегии банк отдает предпочтение финансированию оборотного капитала, а также представлению тендерных и платежных гарантий юридическим лицам. Одним из основных направлений повлиявших на рост кредитного портфеля, был запуск новых кредитных продуктов, в частности совместно с холдингом КазАгро запущен проект финансирования аграрных кооперативов».

По относительному росту вкладов юридических лиц лидируют Tengri Bank (245,24%), Банк Астаны (115,55%) и Шинхан Банк Казахстан (105,63%).

Казкоммерцбанк показал наибольший отток в денежном выражении и во вкладах юридических лиц, который составил 363,98 млрд тенге. Вклады юридических лиц банка по итогам 2016 года составили 1,47 трлн тенге. Следующим наибольшие потери вкладов юридических лиц понес ДБ АО "Сбербанк", депозиты юридических лиц банка сократились на 113,45 млрд тенге и составили по итогам 2016 года 526,44 млрд тенге. На третьем месте по сокращению вкладов юридических лиц оказался Kaspi Bank, объем сократился на 86,52 млрд тенге и за 2016 год составил 70,55 млрд тенге. По относительному значению, наибольшее сокращение депозитов наблюдалось у АО "ТПБ Китая в г. Алматы" (79,73%), АО "Банк ЭкспоКредит" (64,64%) и АО "Заман-Банк" (56,91%).

По сообщению пресс службы Казкоммерцбанка, снижение активов банка было вызвано определенным сокращением объема депозитной базы во второй половине декабря, в основном за счет корпоративных депозиторов. В силу размера банка и его системообразующей роли, в банке хранятся наиболее крупные корпоративные вклады. Один из таких вкладов был планово снят крупным депозитором в декабре для проведения его платежей и существенно повлиял на статистику. В январе вклады юридических лиц в долларовом выражении выросли на $38 млн (12 млрд тенге).

«В 2016 году банк частично согласно графику вернул государству вклады по государственным программам с начисленным вознаграждением. Вклады физических лиц и карточные счета физических лиц в 2016 году в долларовом выражении снизились всего 0,7%, что не является значительным оттоком счетов населения. В декабре снижение вкладов физических лиц, происходило на общем фоне негативных новостей в банковском секторе: отзыв лицензии у Казинвестбанка, приостановление лицензии Delta Bank, аресты в ГНПФ, и т.д. Позитивным моментом является рост доли розничных вкладов в общем объеме депозитной базы с 43,8% до 48,7%. Также на снижение активов повлияло снижение обязательств банка по долговым бумагам к началу года на 158 млрд тенге, что связано с выкупом субординированных облигаций на 17 млрд тенге и гашением номинальной стоимости ранее выкупленных ценных бумаг на 70 млрд тенге, частичное аннулирование выкупленных облигаций на 117 млрд тенге. Казкоммерцбанк снижает зависимость от внешних обязательств, в 2016 году Казкоммерцбанк в июле и ноябре прошлого года погасил еврооблигации на сумму $500 млн. Банком создан задел ликвидности для погашения еврооблигаций в феврале и июне 2017 года. 13 февраля 2017 года банк погасил выпуск 10-летних евробондов, выпущенных на 750 млн евро. В обращении осталось порядка 400 млн евро за минусом выкупленных банком в прошлые годы», - сообщает пресс-секретарь АО "Казкоммерцбанк" Лариса Коковинец.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 7 февраля 2017 года опубликовало негативный прогноз развития банковской системы РК. Негативный прогноз отражает ожидания агентства, что банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды. По мнению агентства, чистый процентный доход банков в 2017 году останется низким из-за большой доли неработающих кредитов, а слабый спрос на кредиты не дает банкам возможность переложить высокую стоимость фондирования на плечи кредитоспособных заемщиков.

По мнению экспертов, наличие систематических рисков, к которым относятся валютный, процентный, инфляционный, политический, в Казахстане обусловлены низкой диверсификацией экономики. Основным фактором по нейтрализации влияния систематических рисков является соответствие банков комплексным регуляторным требованиям НБ РК, в частности, исполнение требований по размеру проблемных кредитов. Роль государственных программ поддержки экономики и бизнеса имеет жизненно важное значение, как для экономики страны, так и для банков второго уровня.

Для минимизации подверженности валютному риску казахстанские банки поддерживает минимальную валютную позицию путем широкого использования производных финансовых инструментов. Также одним из инструментов минимизации валютного риска является политика выдачи кредитов БВУ, обеспеченных денежными средствами в валюте займа. Одним из способов минимизации подверженности процентному риску является увеличение собственного капитала банков, а также замещение дорогостоящих источников фондирования более дешевыми. Помимо этого банки сохраняют открытую валютную позицию близкой к нулю, тем самым минимизируя влияние волатильности курса на финансовые показатели банков. Немаловажным фактором является снижение зависимости отечественных банков от внешних обязательств. Кроме регуляторных требований, банки осуществляют дополнительный мониторинг структуры активов и пассивов, посредством различных видов стресс-тестирования, на предмет процентных и валютных рисков, влияния макроэкономических факторов на деятельность банков с целью принятия соответствующих мер.

В 2017 году ожидаются значительные изменения в банковском секторе Казахстана. Нурсултан Назарбаев, в своем послании народу Казахстана, озвученному 31 января 2017 года, поручил Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. В частности, в послании говорится о необходимости ускорить работу по расчистке балансов банков от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку будет представлено больше прав для оперативного контроля над состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к риск-ориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их стороны.

«В целях решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам поручаю Национальному банку и Правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге», – отметил Н. Назарбаев в своем послании.

В соответствии с посланием Национальный Банк приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора, в рамках которого будут реализованы международные принципы регуляторного и надзорного процесса.

* Все данные для расчетов были взяты с Национального Банка РК.

* Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 291 принято решение о лишении АО "Казинвестбанк" лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, данные банка не включены в расчеты итогов 2016 года.

* АО "ДБ "PNB" - Казахстан» переименован в 2016 году в АО "Tengri Bank".

* Все данные по показателям АО "Евразийский банк" на 2016 год считались как совокупность показателей АО "Евразийский банк" и АО "Банк Позитив Казахстан" (АО "Евразийский банк" стал владельцем 100% акций АО "Банк Позитив Казахстан" 30 декабря 2015 года).

* АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" переименован в 2016 году в АО "Банк ЭкспоКредит".

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