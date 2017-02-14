Каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом

Проблематика семьи является одной из главных на сегодня, чему способствуют различные процессы, происходящие в институте семьи. С одной стороны происходит переход от патриархальной модели строения семьи к более современной светской семье, строящейся на принципах равенства и обоюдного выбора партнера, с другой стороны теряются основы традиционной семьи.

Ко Дню всех влюбленных Kursiv research подготовил материал, где попытался проследить за основными тенденциями проблематики семьи, изучить тренды таких показателей, как брачность, разводимость и рождаемость.

В качестве показателей статистики семьи в Казахстане были выбраны такие основные социально-экономические показатели, как общий коэффициент брачности, общий коэффициент разводимости, естественный прирост и общий коэффициент рождаемости. Показатели рассчитываются как число случаев на 1 000 человек среднегодового населения, поэтому их уровень не зависит от фактической численности населения страны.

Общий коэффициент брачности за годы независимости показал значительную изменчивость. По данным Комитета по статистике РК, в 1991 году на 1 000 человек пришлось по 10,1 браков, как показала практика, этот уровень был максимумом для независимого Казахстана. С 1991 года наблюдался спад коэффициента брачности. В данных статистики показателя можно наблюдать некую яму, дно которого приходится на 1999 год: именно в этом году коэффициент брачности опустился до минимального уровня 5,75, или снизился на 43,07% по сравнению с уровнем 1991 года.

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С 1999 года по 2007 год наблюдается тренд роста коэффициента брачности. В 2007 году коэффициент брачности был на уровне 9,45, что на 64,35% выше минимума. Далее показатель несколько уменьшается, до 8,63 браков на 1 000 человек в 2008 году и в течение 5 лет стабильно увеличивается, достигнув пика в 2013 году до 9,89. В последние годы коэффициент незначительно уменьшается. Можно сказать, что общий коэффициент брачности с 2007 года по сей день остается на относительно одном уровне, колеблясь от 8,63 до 9,89 браков на 1 000 человек. Причем, данные последних трех лет демонстрируют снижение коэффициента, что означает число браков в стране снова начинает уменьшаться.

Общий коэффициент разводимости в Казахстане в среднем за годы независимости в 3,28 раз ниже значения общего коэффициента брачности. В 2015 году на один брак приходился 0,36 разводов. То есть, каждый третий брак в Казахстане заканчивался разводом. Причем среди городского населения соотношение разводов к бракам составило 40%, а в сельской местности показатель оказался на порядок ниже, и составил 27%.

Тренд коэффициента разводимости логично повторяет кривую коэффициента брачности. Минимум уровня коэффициента также пришелся на 1999 год, показав 1,71 разводов на 1 000 человек или 30% от всего числа браков. Наибольшее количество разводов относительно количества браков было в 1996 году (39,39%).

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По сравнению с 1995 годом, значение общего коэффициента брачности в 2015 году увеличилось на 16,16%, а по сравнению с 2005 годом показатель вырос на 4,43%. Тогда как коэффициент разводимости за 20 лет вырос на 26,67%, а за 10 лет увеличился на 42,06% (с 2005 по 2015 годы). О чем можно судить, что количество разводов относительно количества браков увеличивается.

Число браков, зарегистрированных в 2015 году, составило 148 769 случаев. За январь-апрель 2016 года зарегистрировано 39 682 браков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков снизилось на 4,6%. 16 338 разводов было зарегистрировано за январь-апрель 2016 года. За отчетный период на 2,43 брака приходился один развод.

Согласно нижеприведённому графику, можно наблюдать мультипликативный эффект общего коэффициента брачности на коэффициент рождаемости. По графику можно заметить, что некоторое снижение коэффициента брачности ведет за собой значительное уменьшение коэффициента рождаемости, и соответственно уровня естественного прироста и наоборот, увеличение коэффициента брачности несет за собой немалый рост рождаемости:

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По мнению доктора социологических наук, профессора КазНУ имени аль-Фараби Зауре Жаназаровой, статистика показывают нам, что в последние десятилетия коэффициент брачности и разводимости в нашей стране значительно вырос по сравнению с предыдущими годами. Наряду с ростом заключенных браков выросло число зарегистрированных разводов. Например, за январь-ноябрь 2015 года органами РАГС было зарегистрировано 148 769 тыс. браков, что на 2,3 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период 2014 года (168 447). Наряду с уменьшением заключенных браков, по сравнению с 2015 годом число разводов также уменьшилось. Так, в 2015 году число разводов составило 53 293 тыс., в то время как в 2014 году было 52 673 тыс.

Между тем, социолог утверждает, что между показателями естественного прироста, рождаемостью и коэффициентом брачности нет никакой связи. Позитивный фактор рождаемости связан со стабильной социально-экономической и политической ситуацией в Казахстане. Нельзя сравнивать кризисы 90-х годов и современное общество. Меняются ценности общества. В настоящее время в репродуктивный период вступает поколение с новыми репродуктивными установками, сформированными под влиянием глобальной интеграции. Расширяется информационное пространство. Люди становятся более мобильными. Меняется отношение к созданию семьи. Актуальными становятся проблемы одиночества.

Среди причин снижения естественного прироста населения эксперт назвал рост внутренней миграции населения (сельская молодежь репродуктивного возраста, оказавшись в городах, не могут воспроизвести традиционный для себя тип семьи, в городе трудно содержать многодетную семью), социально-экономическое положение современного общества, поздний возраст вступления в брак, уменьшение количества многодетных семей, влияние разводов на рождаемость и бесплодие, которым на сегодня в стране страдает каждая 6-я семья.

«За 25 лет произошли глобальные перемены в стране. В Казахстане за годы независимости в 5 раз снизилась материнская смертность, на 64% уровень младенческой смертности. Согласно отчетам ООН, в Центральной Азии доля населения, жившая за чертой бедности, с 1990 по 2010 год снизилась на 10%. За последние численность населения, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, уменьшились в 12,5 раза. Сохранение и обеспечение безопасности, рост благосостояния, социальная защита, охрана репродуктивного здоровья, система социальной поддержки материнства и детства, социальные выплаты и многое другое сегодня в стране изменили и отношение населения ко многим проблемам, которые были в 90-е годы. Народ Казахстана уверен в своем будущем, уверен за судьбу своей семьи и детей», - отметила Зауре Жаназарова.

В разрезе областей страны наблюдается разрозненность по отношению разводов к бракам. Наибольшее количество разводов по отношению к количеству браков наблюдается в Павлодарской (53%), Костанайской (51%) и Северно-Казахстанской области (50%). Наименьшая доля разводов к числу браков у Южно-Казахстанской области, здесь только на один брак приходится 0,23 разводов. Также сравнительно низкий показатель разводимости в Мангистауской области, где отношение разводов к бракам составило 24% и в Атырауской области, с показателем 29%.

Уровень благосостояния населения – основной фактор, который влияет на общий коэффициент брачности. Чтобы проследить связь доходов людей и число браков в стране мы сравнили индекс реальных денежных доходов и коэффициент брачности. Индекс реальных денежных доходов исчисляется в процентах к предыдущему году. По нашим наблюдениям, изменение направления роста индекса реальных денежных доходов в ту или иную сторону в отчетном периоде дает такой же эффект на коэффициент брачности в следующем году. Например, 1998 году индекс реальных доходов снизился до 99,0% с 102,4% в 1997 году. А в 1999 году коэффициент брачности упал до 5,75 с 6,40 в 1998 году. Такая же закономерность наблюдается в 2013 году, когда уровень индекса реальных денежных доходов понизился до 102,9% против 107,5% в предыдущем году, число браков на тысяче человек в 2014 году уменьшилось с 9,89 до 9,22.

По данным UNSTAT, общий коэффициент брачности Казахстана обосновался на 16-м месте среди 100 стран, входящих в состав ООН. Уровень коэффициента брачности страны идет сразу после таких стран, как Иран, Россия и Албания. Лидируют по этому показателю в мире Республика Сейшельские Острова, Таджикистан и Египет.

По уровню коэффициента разводимости по данной статистике Казахстан оказался на 24-м месте. Аналогичный уровень разводимости оказался у Южной Кореи, Австралии и Германии. Наибольшее количество разводов на 1 000 человек наблюдается у таких европейских стран как Бельгия, Португалия и Венгрия. В Европе, по данным Eurostat, наблюдается рост уровня разводимости при снижении уровня брачности. Начиная с 1965 года по 2011 год уровень брачности в станах Евросоюза уменьшился на половину. Причем, средний возраст вступления в брак в европейских странах увеличивается.

Коэффициент разводимости не отражает всю ситуацию объективно, так как число разводов зависит от числа браков в стране, поэтому необходимо оценить коэффициент разводимости относительно общего коэффициента брачности в стране. Соотношение коэффициента разводимости на коэффициент брачности в Казахстане по данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций составило 27%. Такой же результат показали такие страны, как Панама, Польша и Венесуэла. Самая большая доля разводов на число браков приходится на европейские страны. Но данная статистика содержит данные показателя разных стран в разные годы, поэтому не достаточно точно описывает ситуацию бракоразводной сфере.

По другим данным, выложенным на портале Divorcescience, который специализируется на исследовании статистики разводимости и поддержке семей, Казахстан входит в число десяти стран, с высоким показателем разводимости (среди 71 стран в 2013 году). Причем среди мусульманских стран Казахстан имеет самый высокий уровень разводимости.

Интересный факт, что на Ближнем Востоке, в таких странах как Египет, Сирия, Иордания, Индонезия, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Мавритания, нет узаконенной процедуры светского брака, то есть брачного союза зарегистрированного и оформленного в соответствующих органах государственной власти без участия религиозных учреждений. В то же время в Иране и Израиле в государственных регистрирующих учреждениях всегда есть представители религии. Данная практика рождает проблемы, связанные с невозможностью развода пар, в том случае, когда один из супругов отказывается от развода. В Малайзии применяется отдельная практика: светские браки законны для всех жителей страны, не являющихся мусульманами, в то время как в Кувейте, Бахрейне или Афганистане светские браки разрешены исключительно для иностранцев.

В Казахстане распад семьи становится нормой, в том числе и для семей, где есть дети, считает Комитет по охране прав детей РК. За 9 месяцев 2016 года судебными органами по рассмотрению гражданских дел было удовлетворено 24 614 исков о расторжении браков в семьях с несовершеннолетними детьми (в 2015 году 35 727). Если учесть, что в домохозяйствах с детьми в среднем 1,9 ребенок, то за 9 месяцев 2016 года примерно 46 766 детей перешли в разряд детей, воспитывающихся в неполных семьях.

В последнее время набирает темп совместное сожительство мужчины и женщины, в обиходе «гражданский брак». Так как такой вид брака не регистрируется официально, поэтому проследить статистику явления фактически невозможно. Тем временем, в мире растет число детей, рожденных вне брака. По данным недавних исследований BBC наибольший рост рождаемости вне брака зафиксирован в странах Северной Европы и в Латинской Америке, где большое число семей живут без регистрации отношений. К примеру, в северных регионах Англии и в Шотландии почти 60% детей рождены вне брака. Для сравнения, в 1940-е годы лишь 4% детей были рождены вне брака.

Тенденция снижения интереса к официальному браку прослеживается в мире. В частности, в Европе, где до последнего времени лишь во Франции и скандинавских странах показатели рождаемости внебрачных детей были высокими, теперь эта тенденция распространяется и на другие страны. Но этот показатель зафиксирован не только в европейских странах. Одним из регионов, где рождаемость детей вне брака выросла, стала Латинская Америка. При этом почти 60% детей, рожденных вне брака, живут не с матерью-одиночкой, а именно в семьях, где родители не состоят в официальных отношениях, что означает тенденцию роста «гражданского» брака.

Правовыми сторонами совместного проживания поделился партнер юридической компании «Саят Жолши и Партнеры» Дмитрий Чумаков: «В Казахстане признается только брак, зарегистрированный в установленном законодательством порядке. Гражданский брак не признается и является категорией скорее обывательской. Соответственно, так называемый гражданский брак не порождает никаких прав и обязанностей для его участников. Гражданским браком называют фактическое сожительство мужчины и женщины имеющее место без регистрации брака.

Дети, рожденные в гражданских браках, имеют равный объем прав с детьми, рожденными в официальном браке, потому что права детей не связаны с брачными правоотношениями их родителей. Для возникновения прав у ребенка достаточно самого факта того, что лица являются родителями данного ребенка независимо от того состоят они в официальном браке или нет.

Поскольку законодательство Казахстана признает только официально зарегистрированные браки, то право наследования по закону у так называемых гражданских супругов не возникают. При этом они могут являться наследниками друг друга по завещанию. Проблема заключается в том, что гражданский брак юридически является фикцией, и живущие в гражданском браке лица могут быть названы мужем и женой только условно, то есть без возникновения у них прав и обязанностей супругов. Соответственно жить в гражданском браке приемлемо тем, кто готов смириться с таким свободным, но бесправным статусом».

Браки между лицами одного пола в Казахстане запрещены законодательно с 26 декабря 2011 года согласно кодексу «О браке и семье». К тому же, Казахстан был одной из стран, выступавших против принятия декларации ООН по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 2009 году. Однако, в соответствии с кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" лица с расстройствами половой идентификации, кроме лиц с психическими заболеваниями, имеют право на смену пола. По данным СМИ, в нашей стране, по клиническим показателям, с 2003 года по 2014 год, 25 человек перенесли подобные операции, а с 2008 года по 2016 год 12 человек официально поменяли социальный (паспортный) пол.

Практикующий семейный психотерапевт, Ботагоз Туремуратова объяснила тенденцию роста разводов в Казахстане: «Для ответа на вопрос следует рассмотреть метод системных расстановок. Расстановка – это работа на осознание глубинных подсознательных процессов, формирующих проблему с целью найти ей решение. Метод расстановки является системным, то есть работает с проблемами системного характера (семейными, родовыми, организационными и т.д.). Хоть этот метод был разработан сравнительно недавно и пришел к нам из Запада, он был описан еще в Коране, его принципы присутствуют в казахских традициях. Давайте с помощью этого метода ответим на вопрос: почему пары разводятся?

Существует некий порядок, где системно определяется взаимоотношение человека с собой, окружающим миром, включая его генофонд. Помимо нажитого человеком при жизни опыта, на его взаимоотношение с окружающим миром влияют его родовые послания, эмоции. Все, что пережито нашими предками, по закону сохранения энергии, влияет на нас. К примеру, родители, имевшие неблагополучный опыт, передают ребенку по наследству такую же модель поведения, если человек осознанно не поднимается, не ведет работу над этим. «Коллективная бессознательная» энергия не исчезает, а переходит дальше. Наши женщины поколениями подвергались влиянию различных бедствий, была революция, коллективизация, войны и т.д. – все эти события оставляют след в «бессознательном» как шрамы на теле, как следствие неспособности дарить любовь, которые матери несут в следующие поколения. Традиционная семья понимала эту систему. Традиции давали условия для утверждения семьи как ячейки общества. Уважение к старшим, поддержка младших до становления на ноги, определенная роль женщины как вдохновителя мужчины и хранительницы очага, роль мужчины как добытчика и защитника, пример родственников и т.д. – все содействовало тому, чтобы эта ячейка сохранялась, что являлось условием выживания. Эти простые архаичные понятия не потеряли актуальность и сегодня.

Что же происходит сейчас? Без традиционных семейных ценностей вырастают «недолюбленные» дети, неполноценные личности. Из таких семей выходят «папины дочки» и «мамины сынки», которые и сами становятся родителями. Дети, выросшие в таких семьях, не видят в них родителей. А эти взрослые люди на уровне души – два ребенка. Еще одна установка, распространенная сегодня среди молодежи – ориентированность на внешние формации. На внутренний мир смотрят единицы. Чтобы создать семью, человек должен представлять собой что-то, кроме оболочки. Внешне привлекательные, но пустые люди, как зеркала отражают то, чего внутри нет», ‒ считает Ботагоз Туремуратова.

* Статистические данные Казахстана были взяты с сайта Комитета по статистике МНЭ РК



