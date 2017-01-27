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28 января состоится первый телефонный разговор Путина и Трампа

27.01.2017 17:22   321   0

Первый телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу, заявили в Кремле.

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом может состояться в субботу, 28 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее о том, что беседа может состояться уже завтра, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

«Да», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.

Официально Белый дом пока не комментировал данную информацию.

В среду, 25 января, Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не могут назвать дату возможного разговора лидеров двух стран. Он отмечал, что этот вопрос находится на стадии согласования. Песков также указывал, что в Москве не намерены форсировать переговоры Путина с Трампом. «Там все должно устаканиться», - объяснял он.

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Относительно личной встречи Трампа и Путина Песков говорил, что она вряд ли состоится в ближайшее время, в том числе в ближайшие недели. «Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», - заявил представитель Кремля в интервью ​Би-би-си 21 января. Он отмечал, что Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, «в первую очередь занят американскими делами».

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