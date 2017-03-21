29 апреля состоится экстренный саммит ЕС по Brexit

Экстренный саммит 27 стран Евросоюза, посвященный выходу Великобритании из сообщества, пройдет 29 апреля, передает ТАСС.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе председатель Совета ЕС Дональд Туск.

"В свете того, что было объявлено вчера (20 марта) в Лондоне, я хотел бы сообщить вам, что я созову саммит на субботу, 29 апреля, чтобы принять стратегию по Brexit", - сказал он. В понедельник представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй заявил, что Великобритания официально начнет процедуру выхода страны из Евросоюза 29 марта.

По словам Туска, цель Брюсселя на предстоящих переговорах с Лондоном - сделать процедуру выхода страны из ЕС как можно менее болезненной. "Наш приоритет - создать как можно больше ясности для граждан ЕС, компаний и стран-членов, которые пострадают (от Brexit)", - пояснил он.

13 марта Палата общин и Палата лордов британского парламента согласовали законопроект, который наделяет премьер-министра полномочиями направить в Брюссель формальный запрос о выходе Великобритании из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора и начать двухлетние переговоры об условиях Brexit. На прошлой неделе королева Великобритании Елизавета II одобрила этот билль, придав ему силу закона.