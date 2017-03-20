58% американцев выступают против деятельности Трампа

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до наиболее низкой точки за все время президентства, передает РИА Новости.

По данным исследования, которое проводилось 18 марта, деятельность Трампа поддерживают 37% респондентов, в то время как 58% американцев выступают против. В первый день опроса 22 января число одобряющих и не одобряющих деятельность президента было равным — 45%.

Дональд Трамп отличался низким рейтингом во время избирательной кампании, однако это не помешало ему выиграть выборы у Хиллари Клинтон. Хотя Клинтон и получила больше голосов избирателей, двухступенчатая система голосования по отдельным штатам не позволила ей стать президентом.

В первые месяцы президентства тенденция к низкому рейтингу для Трампа сохранилась.

Ежедневный опрос Gallup включает около 1,5 тысячи совершеннолетних американцев, статистическая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.