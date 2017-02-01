6 февраля в Астане ООН проведет техническую встречу по сирийскому вопросу

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что переговоры по Сирии в Астане дали хорошие результаты.

В качестве положительных моментов он отметил участие во встрече в Астане 13 оппозиционных группировок и создание механизма, цель которого – закрепить режим прекращения огня. Причем, гарантами эффективного функционирования этого механизма стали Россия, Турция и Иран. По словам спецпосланника, 6 февраля в Астане с участием ООН пройдет техническая встреча, касающаяся работы нового механизма.





Стаффан де Мистура сказал, что предложил Совету перенести начало межсирийских переговоров в Женеве с 8 на 20 февраля. Однако приглашения будут разосланы 8 февраля – и вот почему:



«Во-первых, мы хотим дать время для того, чтобы инициатива, выдвинутая в Астане, была реализована и режим прекращения огня приобрел стабильный характер. Во-вторых, мы хотим дать возможность правительственной делегации серьезно обдумать необходимые уступки и подготовиться к дискуссиям. Оппозиция получит шанс, учитывая постоянно меняющуюся ситуацию, выработать единую позицию, с которой она придет на переговоры» - сказал Стаффан де Мистура.



Спецпосланник добавил, что в том случае, если оппозиция не сформирует единую делегацию, он воспользуется данным ему правом самому отобрать участников переговоров из числа вооруженных групп.



Отвечая на вопрос о повестке будущих переговоров, де Мистура выделил три пункта: государственное управление, конституция и выборы.

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