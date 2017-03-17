Акиматам регионов совместно с НПП поручено создать комиссии по контролю местного содержания

В Усть-Каменогорске состоялось совещание под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева по вопросам совершенствования системы закупок.

На совещании участие приняли руководство Национальной палаты предпринимателей, государственных органов, региона и более 100 представителей бизнеса. В ходе совещания председателем правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, а также предприниматели озвучили ряд проблемных вопросов в системе закупок, в части своевременности опубликования планов закупок, введения ответственности в квазигосударственном секторе, приоритетности продукции отечественных производителей при проведении закупок, в том числе, при разработке и реализации ПСД, усиление пред- и посттендерного контроля местного содержания, а также были обсуждены вопросы по предварительному квалификационному отбору и индустриальному сертификату.

Как отметил Аблай Мырзахметов, Национальной палатой предпринимателей была проанализирована позиция бизнеса на двух площадках - это государственные закупки и закупки ФНБ «Самрук-Казына». Были выявлены пять системных вопросов, с которыми периодически сталкиваются предприниматели.

О положительном опыте взаимодействия акимата ВКО и Региональной палаты предпринимателей по продвижению интересов местных товаропроизводителей в закупках рассказал первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов. Так, в марте прошлого года создана областная комиссия по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей.«Для более эффективного внедрения в рынок новой продукции и технологии местных товаропроизводителей Палатой предпринимателей ВКО на постоянной основе проводятся диалоговые площадки с участием проектных организаций и производителей региона в отрасли строительства, для включения строительных материалов в ПСД. Проведенный Госэкспертизой мониторинг показал, что в ПСД на строительство за 2016 год доля казахстанского содержания возросла: школы, детские сады с 75% (2015 год) до 83%, больницы и поликлиники с 78% (2015 год) до 81%, жилые дома с 89% (2015 год) до 91%», - отметил Нурымбет Сактаганов.

На проблемах отрасли машиностроения в закупках остановился Марат Баккулов - председатель совета директоров ТОО «Алматинский вентиляторный завод». В Казахстане в отрасли машиностроения действуют 916 предприятий, из них крупные 34, средние 56, малые 826. Основными потребителями продукции машиностроения, являются рынок госзакупок, закупки Самрук-Казына и недропользователей.

Тему развития системы посттендерного контроля и наполнения проектов местным содержанием затронул директор Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Игорь Шацкий. «Со стороны государства принимается множество мер по поддержке отечественных производителей, однако в нынешних условиях их недостаточно. Необходим кардинальный подход к защите внутреннего рынка на законодательном уровне. Если в проектно-сметной документации будет заложен приоритет отечественных материалов, подрядные организации будут приобретать именно эти материалы, что приведет к стабильности работы и, соответственно, к развитию производств местных строительных материалов», - подчеркнул Игорь Шацкий.

Также на заседании были озвучены проблемы отрасли легкой и мебельной и деревообрабатывающей промышленности в закупках, проблемы отрасли легкой промышленности в закупках.

По итогам совещания акиматам регионов совместно с НПП было поручено создать комиссии по контролю местного содержания, государственным органам проработать озвученные проблемные вопросы. «Наше начинание совместно с НПП РК «Атамекен» по совершенствованию системы государственных закупок мы до конца этого года доведем до логического конца», - резюмировал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.