Александар Вучич стал президентом Сербии

Согласно последним озвученным данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), премьер-министр Сербии Александар Вучич побеждает на президентских выборах в первом туре с результатом 59,89%, сообщает ТАСС.

Действующий премьер-министр Сербии Александар Вучич обратился в воскресенье к гражданам страны с победной речью. Речь избранного президента неоднократно прерывалась аплодисментами и музыкой балканского духового оркестра. После завершения выступления Вучича музыканты стали исполнять "Калинку", а зал - подпевать и аплодировать.

"Сегодня был важный день чтобы показать, в каком направлении Сербия желает идти. Важно, чтобы победа была чистой, как слеза, чтобы ничего нельзя было толковать как-то иначе. Разница не маленькая - я получил на 12% больше голосов, а это около 430 тыс. голосов, чем все остальные кандидаты вместе взятые", - заявил Вучич.

Вучич заявил, что после многих лет именно ему удалось победить в первом туре и он счастлив, что победил не за счет популизма и шовинизма, а за счет напряженного, тяжелого труда.

Избранный президент Сербии Александар Вучич пообещал продолжить путь в Европейский союз, сохраняя при этом добрые отношения с РФ и КНР. "Большинство граждан проголосовали за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы, которая у нас есть с Россией и Китаем, за продолжение тяжелой работы", - заявил он.

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Вучич сказал, что свой первый визит совершит в Китай. "Это будет большой визит, очень важный визит", - сообщил премьер. Он также поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина. "Особенно хочу поблагодарить госпожу Ангелу Меркель и Владимира Владимировича Путина за то, что имели мужество разговаривать с Сербией и со мной как с главой правительства во время избирательной кампании за 15 дней и за три дня до предвыборной тишины, - спасибо им!".

Вучич также выразил благодарность федеральному канцлеру Австрии Кристиану Керну, премьеру Венгрии Виктору Орбану, главе МИД Австрии Себастьяну Курцу и другим политикам за поддержку. Он рассказал, что получил поздравление от китайского посла Ли Манчанга, который сейчас летит в самолете. "Не знаю уж, как ему это удалось, но он прислал поздравление", - отметил Вучич.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции, он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.

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