Алматинская область заключила меморандум о сотрудничестве с Татарстаном

Алматинская область наладила новые экономические связи с Республикой Татарстан. Гости прибыли из Менделеевского района, где базируются крупные производства, передает Хабар 24.

Делегация побывала в Доме дружбы в Талдыкоргане, на ряде социальных объектов. Посетила Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», объекты Свободной экономической зоны «Хоргос - Восточные ворота» и железнодорожную станцию «Алтынколь».

За время рабочей поездки были определены основные пути совместной деятельности между двумя регионами: Панфиловским районом Алматинской области и Менделеевским районом Татарстана.

Итогом дружественной встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере торговли, инвестиционной деятельности, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в электроэнергетике.

«Много чего интересного мы почерпнули из этой поездки. Мы собираемся работать в области поставки сельхозпродукции, фруктовой и овощной продукции», - сказал глава Менделеевского муниципального района Валерий Чершинцев.