Алматы и Ташкент обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с хокимом города Ташкент Рахмонбеком Усмановым. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономич еских и культурно-гуманитарных связей.

В ходе встречи аким мегаполиса отметил, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между Алматы и Республикой Узбекистан увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $200 млн, в городе действуют 129 совместных и 236 узбекских предприятий.

«Алматы - город бизнеса и частного капитала, здесь расположено свыше 90% головных офисов банков. Сервис и торговля составляют 86% ВРП, в текущем году кредитование МСБ выросло на 36%. Принимается комплекс мер по поддержке инвесторов. Вместе с тем, большое значение уделяется развитию туристического кластера, и в этом плане нам интересен опыт Ташкента и Узбекистана в целом», - сказал Б.Байбек.

В свою очередь, Р. Усманов подчеркнул, что в Алматы активно развивается сфера строительства льготного жилья.

«Государственная программа «Доступное жилье – 2020», реализуемая в Казахстане, показала свою эффективность. Данный вопрос сейчас очень актуален в Ташкенте и мы, безусловно, будем внедрять некоторые механизмы у себя», - добавил он.

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Следует отметить, что месяц назад аким Алматы в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Икромом Назаровым пригласил узбекских спортсменов принять участие в 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 и буквально на днях спортсмены соседней республики подтвердили свое участие в Играх.