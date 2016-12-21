Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
332.09
+0.002%
EUR/KZT
346.87
-0.002%
RUB/KZT
5.46
-0.002%
EUR/USD
346.87
-0.002%
EUR/CHF
346.87
-0.002%
EUR/JPY
346.87
-0.002%
GBP/USD
409.53
+0.003%
USD/CHF
332.09
+0.002%
USD/JPY
332.09
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.09 346.87 5.46
+0.002% -0.002% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
54.81
+0.006%
Нефть WTI
52.14
-0.007%
Золото
1134.2
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1097
-0.014%
Жилье Астана
1023
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.81 52.14 1134.2
+0.006% -0.007% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Алматы и Ташкент обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей

21.12.2016 18:28   2405   0

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с хокимом города Ташкент Рахмонбеком Усмановым. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В ходе встречи аким мегаполиса отметил, что за 10 месяцев текущего года товарооборот между Алматы и Республикой Узбекистан увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $200 млн, в городе действуют 129 совместных и 236 узбекских предприятий.

«Алматы - город бизнеса и частного капитала, здесь расположено свыше 90% головных офисов банков. Сервис и торговля составляют 86% ВРП, в текущем году кредитование МСБ выросло на 36%. Принимается комплекс мер по поддержке инвесторов. Вместе с тем, большое значение уделяется развитию туристического кластера, и в этом плане нам интересен опыт Ташкента и Узбекистана в целом», - сказал Б.Байбек.

Б.Сагинтаев провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений ...
Сегодня премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел заседание Межведомственной комиссии (МВК) по профилактике правонарушений при Правительств...

В свою очередь, Р. Усманов подчеркнул, что в Алматы активно развивается сфера строительства льготного жилья.

«Государственная программа «Доступное жилье – 2020», реализуемая в Казахстане, показала свою эффективность. Данный вопрос сейчас очень актуален в Ташкенте и мы, безусловно, будем внедрять некоторые механизмы у себя», - добавил он.

Закон о волонтерской деятельности принял парламент Казахстана

Следует отметить, что месяц назад аким Алматы в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Икромом Назаровым пригласил узбекских спортсменов принять участие в 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 и буквально на днях спортсмены соседней республики подтвердили свое участие в Играх.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
9 декабря на пленарном заседании Сената Парламента РК был продлен мораторий на поправки в Земельный кодекс на 5 лет, до декабря 2021 года. Как Вы оцениваете это решение?
  • 1. Правильно, нужно все как следует изучить и взвесить

  • 2. Правильно, нужно вообще запретить иностранцам арендовать землю

  • 3. Неправильно, мы теряем время - эти земли уже могли бы приносить доходы

  • 4. Неправильно, иностранцы эффективнее бы использовали эти земли

  • 1. Правильно, нужно все как следует изучить и взвесить
    151

  • 2. Правильно, нужно вообще запретить иностранцам арендовать землю
    254

  • 3. Неправильно, мы теряем время - эти земли уже могли бы приносить доходы
    67

  • 4. Неправильно, иностранцы эффективнее бы использовали эти земли
    32

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное