Анатолий Бибилов предварительно победил на выборах президента Южной Осетии

Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов побеждает на прошедших 9 апреля выборах президента республики, получив, по предварительным данным, 57,98% голосов избирателей.

"Это предварительные данные на этот час. Окончательные итоги голосования мы подведем в течение пяти дней. Обработаны данные всех участков избирательных, кроме Джавского района и трех участков Северной Осетии. Бибилов - 57, 98%. Гаглоев - 11,01%, Тибилов - 30%. Против всех - 1,32%. Это по президентским выборам", - сообщила глава ЦИК Южной Осетии Белла Плиева.

Как уточнили в ЦИК, данные представлены без итогов голосования на 15 участках.

Также большинство жителей Южной Осетии проголосовали за переименование страны.

78% избирателей, по предварительным данным, высказались за переименование Южной Осетии в Государство Алания.

"По референдуму: за - 78%, против - 20%. Напоминаю, что это предварительные данные", - сказала Плиева.

В ЦИК Южной Осетии призвали не волновать население, пока нет окончательных результатов по выборам. "Хочу обратиться ко всем с просьбой, пользуясь случаем, что ЦИК подводит итоги не по электронным данным, а только получив всю документацию выборную от всех участков в бумажной форме. То есть получим все протоколы - на то нам дается пять дней - совершенно никаких волнений не должно быть. ЦИК работает в обычном своем режиме", - сообщила она. "В эти пять дней, которые нам даны законом, мы выведем окончательные результаты. Поэтому, большая просьба: не волновать население, не собираться, не митинговать - пожалуйста, спокойно ждите в течение пяти дней. ЦИК ни одной цифры не скроет ни от кого", - сказала глава ЦИК.

Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР»

В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы президента. Параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (наименование Республика Южная Осетия в этом случае сохраняется как равнозначное). Выборы и референдум в Южной Осетии признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 50%.