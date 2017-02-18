Ангела Меркель: Россия поддерживает ополченцев Донбасса

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность тем, что Россия поддерживает ополченцев Донбасса, сообщает РИА-Новости.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что поддержка Россией ополченцев Донбасса беспокоит и огорчает ее.

«Минск» остается основой нашего сотрудничества, и мы должны сделать все, чтобы добиться устойчивого прекращения огня. Москва и Запад имеют общие интересы, среди них - борьба с международным терроризмом», - заявила спикер.

Ангела Меркель отметила, что с окончанием Холодной войны у России так и не наладились отношения с мировым сообществом. «Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС».