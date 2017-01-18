Антонио Таяни избран председателем Европарламента

В Брюсселле прошли выборы председателя Европейского парламента. Новым главой законодательного органа ЕС стал лидер правоцентристской Европейской народной партии Антонио Таяни.

Ранее, 17 января, в результате первого, второго и третьего туров выборов главы ЕП определить победителя не удалось. Из шести кандидатов на этот пост определились два фаворита — Таяни и Питтелла, однако четыре кандидата от более мелких европейских партий также продолжили участвовать в голосовании, сообщал Reuters. От участия в выборах на пост председателя ЕП перед первым туром отказался бывший премьер-министр Бельгии и глава Альянса либералов и демократов за Европу Ги Верхофстадт, которого также рассматривали как одного из фаворитов гонки. Он заявил, что поддержит на выборах Таяни.

У председателя Европейского парламента решающая роль в преодолении разногласий между представителями 28 стран в парламенте.

Полномочия самого Европарламента после реформы 2009 года были существенно увеличены. Без его одобрения теперь не может быть принято ни одно общее для ЕС решение. К их числу, например, относится и решение о порядке выхода Великобритании из ЕС.

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Однако инициировать общеевропейские законы по-прежнему имеет право только Европейская комиссия, а Европейский парламент может выпускать резолюции, которые носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнительных органов Европейского союза. Тем не менее Европейский парламент — это институт, который обладает большой властью, считает экс-премьер-министр Финляндии и бывший евродепутат Александр Стубб.

В Европейском парламенте заседают 751 депутат от восьми политических групп, а также независимые парламентарии. Самая большое представительство (217 мест) — у правоцентристской Европейской народной партии (EPP), вторая по численности политическая фракция (189 депутатов) — Альянс социалистов и демократов.



С 2012 года пост председателя Европейского парламента занимал Мартин Шульц. В ноябре прошлого года он объявил, что намерен вернуться в германскую политику и принять участие в парламентских выборах. Шульц может бросить вызов Ангеле Меркель, которая намерена в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера ФРГ от Христианско-демократического союза. До того как занять высокий пост, Шульц входил в Альянс социалистов и демократов.

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