Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках рабочего визита в городе Ташкент для участия в 16-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами по всему спектру торгово-экономических связей.

«Казахстан является крупнейшим стратегическим торговым партнером Узбекистана в регионе Центральной Азии»,- сказал Ш. Мирзиёев, отметив, что взаимоотношения между двумя странами вступают в качественно новый этап развития экономического сотрудничества.

Первый заместитель Мамин подчеркнул, что глава государства Нурсултан Назарбаев придает особое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе встречи первый заместитель премьер-министра Казахстана сообщил, что работа с узбекскими коллегами ведется на системной основе. Созданы совместные торговые дома в основных отраслях: агропромышленного комплекса, химической и нефтехимической промышленности, увеличилась номенклатура взаимных поставок. Определены новые сферы сотрудничества, такие как автомобилестроение, туризм, нефтехимия. Есть конкретные договоренности по ряду инфраструктурных проектов, в том числе открытие автобусного и ависообщения – увеличение по маршруту Астана-Ташкент до 6 раз в неделю. В ближайшее время будет запущено скоростное железнодорожноесообщение Алматы-Ташкент. Достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в сфере военного и военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

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Дан импульс началу активного межрегионального сотрудничества, и уже состоялся ряд взаимных визитов делегаций областей Казахстана и Узбекистана.

В 2016 году объем товарооборота между двумя странами составил более $1,6 млрд. В денежном выражении объемы взаимной торговли увеличились почти на 40%. Поставлена задача увеличитьк 2020 годудовести данный показатель с $1,6 до 5 млрд.

По окончании встречи президент РУ провел официальную церемонию награждения Аскара Мамина орденом «Дустлик» - За большие заслуги в развитии всесторонних взаимовыгодных отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, личный вклад в расширение и углубление сотрудничества между странами в сфере железнодорожного транспорта, а также активное участие в реализации крупных проектов межрегионального транспортных коридоров в Центральноазиатском регионе.

На встрече с первым заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым отмечена значимость 16-го заседания МПК в преддверии первого государственного визита Мирзиёева в Казахстан.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, укрепления связей в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, транзита и др.

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Собеседники подчеркнули, что основные акценты в экономическом сотрудничестве регионов должны ставиться на развитие промышленной кооперации и реализации совместных инвестиционных проектов.

«Мы готовы к активному сотрудничеству с Казахстаном, реализации совместных проектов. Расширение межрегионального сотрудничества безусловно будет способствовать активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», - сказал А. Раматов.

Также в рамках рабочей поездки в Ташкент Мамин принял участие и выступил на 16-м заседании Комиссии.

В работе заседания Комиссии приняли участие правительственные делегации Казахстана и Узбекистана.

В ходе заседания МПК детально проработаны вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической, таможенной, нефтегазовой сфере, в области транспорта и транзита, туризма, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, а также взаимодействия в военной и военно-технической области.

По итогам заседания сопредседатели МПК Аскар Мамин и Ачилбай Раматов подписали соответствующий Протокол.