Шавкат Мирзиеев принял министра иностранных дел Казахстана

Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов совершил визит в Ташкент, в рамках которого был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и провел переговоры со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

Основными темами встреч, которые стали первыми для двусторонних отношений на столь высоком уровне после президентских выборов в Узбекистане, стали активизация двусторонних отношений и совместное противодействие вызовам и угрозам стабильности и безопасности Центральноазиатского региона, в том числе с использованием возможностей, возникающих в связи с членством Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах.

На встрече с Президентом Ш. Мирзиёевым министр от имени Главы государства Нурсултана Назарбаева поздравил узбекского лидера с убедительной победой на недавних выборах и передал его тёплое приветствие и наилучшие пожелания.

Е. Идрисов также передал личное послание Главы нашего государства с предложениями по совместной работе в контексте избрания Казахстана непостоянным членом СБ ООН.

По словам Ш. Мирзиёева, в Ташкенте рассматривают избрание Казахстана в непостоянные члены СБ ООН как успех всего региона, в связи с чем им была отмечена готовность узбекской стороны к совместной работе для продвижения центральноазиатской тематики в повестке дня этого глобального политического органа, в том числе в контексте острых вызовов безопасности, исходящих из Афганистана.

Иран и РК подписали соглашение в области морского торгового судоходства на Каспии

Президент Узбекистана подчеркнул большой личный вклад Н. Назарбаева в глобальные процессы ядерного разоружения и нераспространения, а также в укрепление Центральноазиатской зоны свободной от ядерного оружия, созданной при поддержке и участии всех стран региона.

В свою очередь, Е. Идрисов высоко оценил инициируемые узбекским лидером реформы, направленные на дальнейшее социально-экономическое и политическое развитие Узбекистана с особым фокусом на обеспечение жизненных потребностей и нужд простого человека, что нашло отражение в программе «Год диалога с народом и интересов человека».

«Впечатляют также шаги по кардинальному улучшению бизнес-среды в братской стране и созданию привлекательного климата для прямых иностранных инвестиций», - подчеркнул казахстанский дипломат.

Е. Идрисов приветствовал конкретные шаги, предпринимаемые Астаной и Ташкентом в последнее время по созданию благоприятных условий для активизации экономического взаимодействия двух стран, налаживания тесных связей между казахскими и узбекскими предпринимателями, реализации совместных проектов в сфере торговли, промышленного и сельскохозяйственного производства, логистики.

Взаимодействие с ОЭСР – один из главных приоритетов внешнеэкономической политики Казахстана

Е. Идрисов также подтвердил приглашение Акорды Президенту Узбекистана посетить Астану с государственным визитом. Ш. Мирзиёев поблагодарил за приглашение и сообщил о намерении воспользоваться им в ближайшие возможные сроки, подчеркнув свою приверженность укреплению братских отношений с Казахстаном.

На переговорах в МИД Узбекистана стороны с удовлетворением отметили заметное оживление сотрудничества по широкому кругу направлений и констатировали, что при росте взаимного уважения, доверия и понимания страны региона могут решать любые сложные вопросы.

Стороны также обсудили перспективы реализации совместных проектов в области приграничного и межрегионального сотрудничества.

Главами двух внешнеполитических ведомств отмечено, что прогресс в двусторонних отношениях Астаны и Ташкента должен заложить крепкую основу для налаживания комплексного регионального сотрудничества во всей Центральной Азии.

Е. Идрисов поблагодарил своего узбекского коллегу за братскую поддержку казахстанской кампании по избранию в СБ ООН и информировал об основных приоритетах предстоящей работы нашей дипломатии на этом ответственном посту.

Нурсултан Назарбаев стал Человеком года в России

Особо было отмечено, что как Астана, так и Ташкент, заинтересованы в долгосрочной стабилизации Афганистана, в связи с чем намерены и далее помогать этой стране в восстановлении инфраструктуры мирной жизни, социально-экономическом развитии, укреплении потенциала национальной системы образования.

В целом, переговоры в Ташкенте прошли в дружественной, конструктивной атмосфере и позволили закрепить позитивную динамику налаживания взаимоуважительных, партнерских отношений между двумя крупнейшими государствами Центральноазиатского региона.