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Астана нацеливается на статус финансового центра Казахстана

09.02.2017 10:04   721   0

Деловая экосреда столицы готовится к старту масштабного проекта - запуску Международного финансового центра "Астана". В 2016 году доходы бюджета и вклады жителей столицы выросли сильнее, чем в Алматы, передает Finprom.kz.

Несмотря на то, что доходы бюджета Алматы все еще выше, чем в Астане, темпы роста поступлений в казну "южной столицы" сокращаются второй год подряд. Если в 2015 году сумма доходов местного бюджета Алматы выросла всего на 46 млрд тенге против 76 млрд тенге в 2014 году, то по итогам 2016 года город смог нарастить свои доходы только на 27 млрд тенге.

Местная исполнительная власть в Астане в 2016 году сгенерировала доходы в объеме 406 млрд тенге, или на 47 млрд тенге больше, чем было в 2015 году.

Тем не менее, динамика изменения доходов в Алматы носит более органичный характер - рост налоговых поступлений в 2016 году составил 38 млрд тенге, в то время как сбор налогов в Астане принес на 30 млрд тенге больше, чем год назад.

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Основным драйвером роста доходов Астаны является увеличение поступлений трансфертов - за прошлый год их объем в бюджете столицы вырос сразу на 22 млрд тенге. В Алматы поступление трансфертов сократилось на 4 млрд тенге.

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Разнонаправленное изменение структуры доходов определяется различием профилей деловой активности Алматы и Астаны. Алматы по-прежнему центр финансовой и бизнес-культуры РК, число активных предприятий выше и рост его превышает показатели по столице.

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В 2016 году порядка 51% всех действующих предприятий Алматы являлись активными (или 32 тысячи), в то время как в Астане насчитывается всего 38% таких предприятий (13 тысяч).

За 2016 год число активных компаний в Алматы выросло на 2,7 тысяч единиц, в Астане - на 2,5 тысяч единиц. Надо отметить, что в Астане в последнем году был зафиксирован резкий рост активных предприятий (в 2015 году число таких организаций увеличилось всего на 945 единиц).

В Алматы, напротив, наблюдается замедление роста активных предприятий - в 2015 году прирост показателя составлял 6 тысяч единиц.

Определенный переток активности и капиталов из "южной столицы" в северную виден и по динамике объемов вкладов населения и юрлиц. В Алматы сконцентрировано порядка 42% всех банковских сбережений в РК, в Астане - всего 28%.

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Однако темпы роста вкладов в Астане в 2016 году превысили уровень увеличения депозитов в Алматы - за год рост составил 661 млрд тенге против 341 млрд тенге. Отметим, что в 2015 году на фоне пересчета стоимости валютных вкладов итоговая сумма сбережений алматинских филиц и юрлиц взлетела на 1,9 трлн тенге. Данный резкий рост на фоне гораздо менее активного увеличения в 2016 году свидетельствует о высоком уровне долларизации вкладов в Алматы, фактически реинвестирование этих средств в экономику города (кредитование) затруднено.

Как видно, темпы деловой активности в Астане в 2016 году резко ускорились, что отражается как на собираемости налогов, так и на увеличении уровня накоплений в столице.

Появляется определенная экосистема для запуска масштабного проекта - международного финансового центра "Астана". Регистрация участников финцентра намечена с 1 сентября текущего года.

По информации, озвученной управляющим директором МФЦА Кайратом Келимбетовым, с 1 сентября 2017 года в Астане заработает новая высокотехнологичная биржа. Ожидается, что на этой платформе пройдет приватизация компаний фонда "Самрук-Казына". Т.е. объем рынка по предварительным данным составит 40% ВВП Казахстана.

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