Алмазбек Атамбаев: "Парламент превратился в орган, который распространяет сплетни"

По словам президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, на прошлой неделе на заседании парламента лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, обращаясь к коллегам, предложил распуститься, передает МИА "Казинформ".

Глава Кыргызстана подчеркнул, что в последние дни с трибун парламента звучат обвинения в том, что Атамбаеву принадлежит груз, находившийся на борту самолета «Боинг-747», разбившегося в селе Дачи-Су, что он имеет имущества на оффшорах на Кипре.

Также президент подчеркнул, что все басни о том, что на Кипре у него имеется счет, на котором лежат миллионы, тоже из той же серии.

«Сейчас парламент превратился из законодательного органа в орган, который распространяет сплетни», - отметил глава государства.

«Дорогие депутаты, как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Может, и в самом деле, поддержите Торобаева и распуститесь? Либо, уважая закон и думая о будущем страны, работайте ради народа. Побойтесь бога! Если вам не нужна правда, то эта правда нужна народу. Если вам не нужна стабильность, это нужно народу!», - сказал Атамбаев.