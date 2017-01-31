Азербайджан и Казахстан упростят таможенные процедуры

Министерство финансов РК и Государственный таможенный комитет Азербайджана подписали соглашение об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Казахстаном и Азербайджанской Республикой. Стороны признали важность предварительного информирования для упрощения и ускорения совершения таможенных операций.

Об этом стало известно в рамках визита делегации Комитета госдоходов Минфина Казахстана в Азербайджан во главе с заместителем председателя Госманом Амриным, также состоялась двусторонняя встреча казахстанской делегации с руководством таможенного комитета Азербайджана, где обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере таможенного дела.

Также, казахстанская сторона подписала План мероприятий между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Министерством таможни и торговли Турецкой Республики по вопросам взаимного признания программ уполномоченного экономического оператора.

В ходе торжественного мероприятия Госман Амрин поздравил азербайджанских друзей и коллектив ГТК АР с 25-летним юбилеем и пожелал успехов в дальнейшей работе. И отметил высокий уровень отношений между таможенными службами двух стран, а также дал высокую оценку работе, направленную на развитие и модернизацию таможни, как на государственном уровне, так и в рамках двустороннего сотрудничества.

Н. Назарбаев: "Необходимо навести здесь порядок"