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Б. Сагинтаев провел совещание по Стратегическому плану развития РК

31.03.2017 12:01   793   0
Сегодня в Үкімет үйі премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам разработки Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, сообщает primeminister.kz.
 
В ходе совещания обсуждены приоритетные направления социально-экономического развития страны в соответствующем периоде до 2025 года, ожидаемые результаты и поэтапные целевые ориентиры.
 
В целях создания новой модели экономического роста и проведения последовательной и устойчивой политики развития страны на среднесрочную перспективу в своем Послании глава государства Н.Назарбаев поручил Правительству разработать Стратегический план развития Казахстана до 2025 года «Национальная технологическая инициатива Казахстана». Для вхождения в 30-ку наиболее развитых стран мира новая модель роста будет направлена на достижение среднегодовых темпов роста экономики на уровне 5-6%.
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому граждане РК к 2020 году должны выплачивать 5% от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    12

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    1

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    30

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    31

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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