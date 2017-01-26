Б. Сагинтаев поручил завершить госорганам реорганизацию министерств за неделю

Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам реализации Указа главы государства «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан», сообщает сайт премьер-министра.

В ходе совещания чиновники обсуждили организационные вопросы по реорганизации соответствующих министерств и ведомств.

По итогам совещания Сагинтаев поручил уполномоченным государственным органам в недельный срок завершить все необходимые процедуры, вытекающие из Указа главы государства.

Напомним, что Министерство здравоохранения и социального развития поделено на Минздрав и Министерство труда и социальной защиты населения.

Также 25 января Нурсултан Назарбаев наделил ряд ведомств новыми функциями. Так, Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан определено ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта.