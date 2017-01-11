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Барак Обама подвел итоги своего президентства

11.01.2017 12:38   1155   0

Президент США Барак Обама выступил с последним в качестве главы государства обращением к американцам, в котором подвел итоги своего восьмилетнего президентства.

По мнению Обамы, итоги весьма позитивны: благодаря общим усилиям "Америка стала лучше и сильнее", чем в 2009 году.

Главная же мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз. К последним относятся "исламские фанатики" и "автократы в некоторых зарубежных столицах", передают РИА Новости.

Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.

Менее чем через десять дней, 20 января, на посту президента Обаму сменит один из его главных политических оппонентов – республиканец Дональд Трамп. В ноябре эксцентричный миллиардер, который до этого никогда не занимал выборных должностей, победил на президентских выборах, уступив при этом своей сопернице от Демократической партии Хиллари Клинтон по числу голосов избирателей, но обойдя ее по голосам выборщиков. 

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