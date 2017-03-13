Бауыржан Байбек возглавил рейтинг акимов за 2017 год

В минувшем феврале акимы отчитывались перед населением, разъясняли президентское послание и конституционную реформу, передает “Саясат-Monitoring”.

Для акима Алматы Бауыржана БАЙБЕКА февраль сложился более чем удачно - он закрыл Универсиаду, подготовил город к приезду российского президента, провел отчетную встречу.

Так, премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ, говоря о подготовке Астаны к выставке EXPO-2017, призвал столичные власти ориентироваться на пример алматинской Универсиады. Да и президент РФ Владимир ПУТИН похвалил организацию зимних студенческих Игр в Алматы, сказав, что “Казахстан сделал все для того, чтобы на высоком уровне блестяще организовать”. А на отчетной встрече с населением аким огласил ряд важных результатов, достигнутых им по итогам 2016 года: экономический рост - более 2,5%, расходы на здравоохранение увеличились на 31,2%, рост объемов вводимого жилья - 36%. В свою очередь респонденты отметили, что, проведя Универсиаду, власти Алматы задали новый стандарт в проведении мероприятий.

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Среди своих коллег столичный градоначальник Асет ИСЕКЕШЕВ выделяется инновационностью и по праву может называться е-акимом. В прошлом месяце Асет Орентаевич подтвердил свою прогрессивность - столичные власти объявили о скором запуске электронного КСК, е-очереди в детсады и больницы, смарт-здравоохранения. Правда, все эти радости современного мира ждут столичных жителей в будущем времени, но сейчас эти планы звучат привлекательно, как “в свое время аналогично ласкала слух аббревиатура ГП ФИИР”. Так, бравируя своими достижениями и большими планами, аким Исекешев провел отчетную встречу, которая прошла без эксцессов, что в чиновничьей среде считается хорошим результатом. Но отметим, что и без обязательной “отчетки” Асет Орентаевич благодаря аккаунту в соцсетях считается среди акимов самым открытым и доступным для прямых обращений граждан.

Аким Кызылординской области Крымбек КУШЕРБАЕВ отчитался о проделанной работе сразу перед несколькими разными аудиториями - населением, экспертами и общественным советом. В феврале власти региона вместе с центром урегулировали ситуацию вокруг стекольного завода, подтвердив, с одной стороны, его важность для развития региона, а с другой - решимость запустить производство, несмотря на перипетии, связанные с делом Куандыка БИШИМБАЕВА. Кроме того, аким Кызылординской области в прошлом месяце обозначил решение проблем энергозависимости и газификации области.

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Аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ в феврале оставил у респондентов двоякое впечатление. Сначала на расширенном заседании правительства глава государства, говоря о государственно-частном партнерстве, привел в пример Актюбинскую область. Позже на личной встрече с президентом Бердыбеку Сапарбаеву было указано на низкое качество автомобильных дорог в регионе и ежегодное снижение экономического вклада области в страновой ВВП. При этом эксперты указали, что аким Актюбинской области оперативно провел совещания по указанным президентом проблемам. Кроме того, респонденты обратили внимание, что власти региона взяли обязательства до 2020 года ввести в эффективный оборот все орошаемые земли.

Оценивая работу акима Алматинской области Амандыка БАТАЛОВА, респонденты отметили, что глава региона получил высокую оценку главы государства: “Хорошо работаешь, положительно оцениваю деятельность. Многие твои коллеги должны учиться по твоему примеру”. Причем столь лестный отзыв прозвучал на расширенном заседании правительства, где Амандык Габбасович докладывал о социально-экономическом развитии области. При этом он намерен развить достижения: власти региона начали работу по газификации региона, примут меры по дальнейшему развитию сахарной отрасли и в целом сельского хозяйства. Фишкой же отчетного доклада акима Алматинской области стало обозначение пяти проблемных вопросов, которые власти региона взяли обязательства решить.

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Во главе основной группы аким Восточно-Казахстанской области Даниал АХМЕТОВ.

Следом идет аким Жамбылской области Карим КОКРЕКБАЕВ. В его активе рабочие поездки по вверенному ему региону, открытие новых предприятий, налаживание приграничного сотрудничества с Кыргызстаном, а также отчетная встреча, главным тезисом которой стало возрождение химической промышленности.

Расположившийся на десятой строчке рейтинга аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ по итогам февраля ассоциируется у респондентов с банкой молока и домброй. Благодаря продукции животноводства эксперты узнали, что население Атырауской области считает: регион находится в лидерах по социально-экономическому развитию, а потому позитивно оценивает управленческие компетенции Нурлана Аскаровича. А приобретя национальный музыкальный инструмент, аким Ногаев зафиксировал свои усилия по развитию малого и среднего бизнеса.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит ТУЙМЕБАЕВ в феврале перешагнул условный рубеж - 100 дней пребывания в этой должности, поэтому его доклад на отчетной встрече звучал в будущем времени и состоял преимущественно из планов, которые, к слову, амбициозны: “Объемы промышленного производства достигнут 1,1 трлн. тенге”, “Будет создано более 600 кооперативов”, “В ближайшие пять лет почти 50 тысяч семей обретут жилье”, “Область должна стать лидером по производству мяса птицы” и т. д. Но главными вопросами в повестке любого руководителя ЮКО остаются высокая доля самозанятых и безработица - проблемы, на которые акиму Туймебаеву указал глава государства на встрече, состоявшейся в прошлом месяце. “Если Жансеит Кансеитович решит указанные проблемы, он будет самым эффективным акимом в истории ЮКО”, - считают аналитики. Пока же по итогам февраля в его активе казахстанско-турецкий бизнес-форум, актуализация приграничных вопросов с Узбекистаном - проточные воды и пограничный контроль.

Аким Западно-Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ был в тренде идеологической работы: активно разъяснял послание, конституционную реформу, а также собственные успехи на должности главы региона. Многие эксперты отметили, что о своих достижениях Алтай Сейдирович доложил как населению, так и главе государства на расширенном заседании правительства. Последнее обстоятельство, по мнению респондентов, свидетельствует о достижениях социально-экономического развития региона, поскольку “проблемные области на расширенное заседание не выводятся”. В активе акима Кульгинова и закрытие вопроса со служебной машиной, арендованной у местных предпринимателей.

На 14-й позиции аким Акмолинской области Сергей КУЛАГИН. Глава региона спокойно провел отчетную встречу, совершил несколько рабочих поездок по области, осуществил ряд кадровых назначений. Другим фронтом февраля для властей региона стала подготовка к паводковому сезону, который с учетом зимних осадков и состояния соответствующей инфраструктуры будет напряженным. При этом отмечается, что “паводковая проблема для властей Акмолинской области усугубляется тем, что несколько проблемных точек находятся у Астаны”.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ объявил, что в 2017 году приоритетным направлением работы властей региона станет ремонт дорог, что вполне закономерно, учитывая приграничный статус области и политику центра по расширению транзитного потенциала страны. Кроме того, в прошлом месяце Архимед Бегежанович с выездом на место разрешил конфликтную ситуацию, сложившуюся в трудовом коллективе одного из предприятий областного центра.

ФОТО: voxpopuli.kz