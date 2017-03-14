Британский парламент одобрил процедуру Brexit

Британский парламент наделил премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить процедуру по выходу страны из состава ЕС, приняв соответствующий законопроект. Точку в продлившемся более месяца законодательном процессе поставила в понедельник вечером палата лордов, которая не стала повторно вносить поправки в правительственный законопроект, сообщает ТАСС.

Теперь текст утвержден в одинаковом виде обеими палатами парламента и поступит на подпись королеве Елизавете II. Фактически, речь идет о формальном акте, который должен состояться сегодня уже через несколько часов. После этого билль обретет статус закона и будет увековечен на пергаменте, более известном как козья кожа. Будут изготовлены две копии: одна - для парламентского архива и другая - для Национальных архивов.

Но если на выполнение этой дорогостоящей процедуры с пергаментом потребуется какое-то время, то Мэй получит право запустить процедуру Brexit уже с того самого момента, как королева подпишет билль.

Главный вопрос заключается в том, когда же именно Тереза Мэй в соответствии с обретенными новыми полномочиями направит в Брюссель формальный запрос о выходе Великобритании из Евросоюза согласно статье 50 Лиссабонского договора о ЕС.

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Вплоть до последнего момента всеобщее убеждение заключалось в том, что Мэй воспользуется своим правом немедленно и направит формальное уведомление о начале переговоров уже 14 марта. Однако в понедельник в британских СМИ стала появляться информация о том, что это произойдет лишь в конце месяца, причем из-за дипломатических соображений.

Среди них называлось желание Лондона не осложнять проведение выборов в Нидерландах заголовками о разрыве отношений Великобритании с ЕС, а также дать возможность отпраздновать в Риме 25 марта 60-летие заключения Римского договора. Он лег в основу Европейского экономического сообщества (ЕЭС), предшественника современного Евросоюза.

Насколько верными окажутся эти прогнозы, станет известно уже во время выступления Терезы Мэй в Палате общин.

В то же время британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сообщил, что Мэй запустит в действие процедуру выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза в конце марта путем введения в действие статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС. "Парламент сегодня (в понедельник) поддержал правительство в его стремлении продолжить работу по выходу из ЕС... Мы находимся на пороге наиболее важных переговоров для нашей страны в жизни целого поколения. Поэтому мы запустим статью 50 в конце нынешнего месяца, как и было запланировано, и получим результаты, которые будут служить интересам всего Соединенного Королевства", - заявил министр.

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