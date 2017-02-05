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Британский вердикт: Трамп – угроза международной безопасности

05.02.2017 14:01   888   0

Согласно опросу The Guardian, более половины (64%) жителей Великобритании считают, что президент США Дональд Трамп представляет собой угрозу международной безопасности, а еще 56% говорят, что новый президент США не заслуживает доверия

При этом больше всего новый американский лидер ассоциируются у британцев со словами «опасный» (50% опрошенных), «неуравновешенный» (39% респондентов) и «ксенофоб» (35% граждан). Еще 56% участников опроса убеждены, что президент США не заслуживает доверия.

Кроме того, 44% британцев предполагают, что Дональд Трамп будет ужасным президентом, еще 10% граждан оценивают уровень его профессионализма как «ниже среднего». При этом половина (50%) опрошенных назвали США главным союзником Великобритании (второе место заняла Германия, которую выбрали лишь 9% респондентов).

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Помимо этого, 29% респондентов верят, что при Дональде Трампе отношения Лондона и Вашингтона укрепятся сильнее, чем при Бараке Обаме. Хотя 49% британцев предполагают, что стране лучше начать развивать отношения с другими союзниками. При этом 36% опрошенных считают, что визит президента США в Великобританию должен состояться. В свою очередь, 25% граждан предлагают отложить визит, а 28% опрошенных выступают за полную отмену поездки.

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Проведением опроса занималась консалтинговая компания Opinium Research, опросившая по интернету с 31 января по 3 февраля две тысячи человек.

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