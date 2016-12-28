Чего ждать Казахстану от взаимоотношений с Ираном?

Двусторонние отношения между Казахстаном и Ираном продолжают развиваться. Планируется упростить визовый режим, в также запустить авиасообщение между Астаной и Тегераном. 22 декабря президент Ирана прибыл в Казахстан с официальным визитом. Это уже вторая встреча Нурсултана Назарбаева и Хасана Рухани в этом году.

Товарооборот между нашими странами с начала 2016 года составил всего 442 млн долларов, и причин тому много. Одна из главных – международное экономическое эмбарго в отношении Ирана, парализовавшее банковский сектор страны. Традиционный вопрос для встреч такого уровня: «Как сделать так, чтобы дальше товарооборот был больше?»

Задел был большой

Напомним, в апреле текущего года в Тегеране прошло заседание казахстанско-иранского делового совета, которое состоялось в рамках визита президента Казахстана Н. А. Назарбаева в Исламскую Республику Иран. В работе делового совета приняли участие более 200 компаний из Казахстана и Ирана.

По итогам мероприятия бизнесмены двух стран подписали 50 соглашений о сотрудничестве на сумму порядка 1 млрд долларов, сообщал весной inform.kz. Среди достигнутых договоренностей – экспортные контракты на поставку сельскохозяйственной и машиностроительной продукции в Иран, совместная реализация проектов в химической и нефтехимической отрасли.

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Одно из самых крупных соглашений по объему инвестиций – соглашение между дочерней структурой холдинга «Байтерек» – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и иранской «Каве Индастри Групп» по строительству завода по производству кальцинированной соды в Кызылординской области стоимостью 200 млн долларов. Большой пакет соглашений заключен в области импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции. В частности, ряд казахстанских компаний-партнеров Холдинга «Байтерек» договорились об экспортных поставках мясной и зерновой продукции.

Компания «Контитент трейдинг» экспортирует в Иран мясо и замороженные полуфабрикаты на $30 млн. Казахстанская компания «Национальный чемпион» – «Alageum electric» заключила соглашение с иранской компанией «Niroo Nransfo Co.» на поставку в Иран трансформаторов и трансформаторного масла.

Договоренностей об организации железнодорожных грузовых перевозок удалось достичь компании ТОО «Исткомтранс» с иранским партнером Railway transportation S.A. на сумму 25 млн долларов.

В ходе делового совета также было подписано соглашение между казахстанским ТОО «Топан» и иранской компанией «Электро Кавир» по созданию совместного предприятия на территории Ирана с целью дальнейших поставок систем технологического и коммерческого учета углеводородов на сумму 70 млн долларов.

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Было заключено соглашение о строительстве и реализации проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 50 мВт в Алматинской области.

Казахстан способен на большее

Кроме того, в целях дальнейшего развития торгово-экономического потенциала двух стран Казахстан приступил к решению вопроса по визовой поддержке.

Данный вопрос вместе с остальными, не менее важными, был озвучен в повестке переговоров, которая, как водится, была глобальной: санкции, ядерная программа, каспийский вопрос, безвизовый режим, сельское хозяйство и туризм.

«Иранские компании реализуют сельхозпроекты общей стоимостью 480 млн долларов. Однако мы готовы экспортировать не только зерно, но и другую агропродукцию, такую, как подсолнечное масло, рапс, рис, и в этих целях можно взаимовыгодно использовать транспортно-логистический потенциал наших стран. Железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран стала эффективной коммуникационной системой в регионе. Начата работа по совместному строительству логистических центров зерновых и контейнерных терминалов», – цитирует выступление Нурсултана Назарбаева 24.kz.

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«В области межрегионального сотрудничества мы объявили свою готовность стать полноценным участником ШОС и Евразийского экономического союза. В обоих направлениях нам президент Нурсултан Назарбаев пообещал помочь. Также в области Каспия мы всегда совместно сотрудничаем и должны решить вопрос с правовым статусом Каспия совместно с другими тремя странами региона», – в свою очередь отметил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.

Как сообщает информагентство, активнее наши страны будут сотрудничать в сферах сельского хозяйства, а также в области морского торгового судоходства. Свои подписи в меморандумах поставили представители казахстанского и иранского правительств. Кроме того, к вопросам улучшения двусторонней торговли подключаются Нацбанк Казахстана и Центробанк Ирана.

«Иран примет участие в выставке ЭКСПО-2017 и презентует свои достижения в сфере альтернативной энергии. Мы также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам», – добавил глава Казахстана.

Нюансы есть

Как отмечает политолог Казбек Бейсебаев, Иран – это региональная держава и Казахстан сотрудничает с этой страной практически по всем направлениям.

«Хорошо развивается двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Есть большие перспективы сотрудничества после ввода железной дороги Казахстан — Туркменистан — Иран. Также тесно сотрудничаем по Каспию. Одним словом, нужно только развивать двусторонние отношения, – поясняет он. – Вместе с тем, нужно сказать, есть определенные политические нюансы сотрудничества с Ираном. Скажем так, некоторые страны, и в первую очередь США, очень ревностно относятся к развитию отношению с Тегераном. Поэтому этот фактор придется тоже учитывать».

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то главное, по мнению политолога, «чтобы движение товаров не было в одну сторону – к нам. И над этим нам надо много поработать».

В свою очередь политолог Жумабек Сарабеков отмечает, что, прежде всего, Иран является одним из крупнейших импортеров казахстанского зерна, который расположен относительно недалеко от нас.

«Территория Ирана выступает для нас как один из самых коротких путей для выхода в мировой океан через Персидский залив, что играет очень важную роль в реализации нашего экспортного потенциала, – поясняет он.

По его мнению, сотрудничество с Ираном важно с точки зрения транзитного потенциала Казахстана. «Два года назад была запущена международная железнодорожная магистраль Иран – Туркменистан – Казахстан. По оценкам, новый транзитный коридор создаст условия для увеличения двустороннего товарооборота в 5 раз. Кроме того, данная железная дорога открывает для Казахстана прямой путь в страны Персидского залива. В свою очередь Иран получает доступ к рынкам России и Китая через казахстанскую территорию».

Неосвоенный рынок

Может ли быть на руку нашей стране внешняя политика Ирана? Жумабек Сарабеков считает, что с заключением соглашения по ядерной программе внешнеполитический курс Ирана претерпевает определенные изменения. «Речь идёт о снятии санкции и активизации торгово-экономических контактов Ирана с внешним миром. Безусловно, это позитивный факт для мировой экономики, частью которого является и Казахстан, – поясняет он. – Иран представляет собой крупнейший неосвоенный рынок с момента распада социалистического лагеря и определенные ниши на этом рынке существуют и для казахстанского бизнеса. Кроме того, снятие санкции активизирует деятельность иранских инвесторов за рубежом, в том числе и в Казахстане. Поэтому Астана приветствует курс Тегерана на сотрудничество с мировым сообществом по своей ядерной программе».

Что же касается заинтересованности Ирана во вступлении в ШОС, то позиция Тегерана, по мнению политолога, обусловлена несколькими моментами.

«Первое: членство в ШОС способствует дальнейшему росту веса и влияния Ирана на евразийском пространстве, в том числе в Центральной Азии. До недавнего времени участие в работе организации рассматривалось Тегераном как возможность для выхода из международной политической изоляции, – уточняет г-н Сарабеков. – Второе: ШОС позволит Ирану участвовать в экономических проектах и инициативах, реализуемых в рамках организации на более выгодных условиях. Третье: в рамках ШОС Тегеран намерен углублять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Кроме того, статус постоянного члена позволит иранской стороне укрепить сотрудничество с Россией и Китаем по афганскому треку».