Депутаты парламента РК приняли поправки в Конституцию Казахстана

В ходе совместного заседания палат парламента депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».

Напомним, что поправки направлены на повышение роли парламента. Документ расширяет роль мажилиса при формировании правительства, а также усиливает контрольные полномочия парламента и палат за работой кабинета министров.

Так к примеру президент Казахстана сможет назначать лишь двух министров - иностранных дел и обороны.

Мажилисмен Нурлан Абдиров озвучил полную версию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК». Как отметил депутат, поправки в статью 91 Конституции закрепляют незыблемость независимости государства, а также обязательное наличие заключения Конституционного Совета Республики по изменениям и дополнениям в Основной закон.

«На конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности нашей главной ценности - независимости государства. В статье 91 Конституции прямо устанавливается, что наряду с унитарностью, территориальной целостностью республики и формой правления ни в каких случаях, даже путем пересмотра Основного закона, не может быть изменена независимость страны.

Алмазбек Атамбаев: "Парламент превратился в орган, который распространяет сплетни"

Данная поправка справедлива еще и потому, что независимость закреплена специальным Конституционным законом Республики Казахстан «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16 декабря 1991 года», - сказал Нурлан Абдиров.

Депутат добавил, что для обеспечения незыблемости данных конституционных положений устанавливается, что изменения и дополнения в Конституцию могут быть вынесены на республиканский референдум или на рассмотрение парламента только при наличии заключения Конституционного Совета об их соответствии отмеченным требованиям. Субъектом обращения по данному вопросу предлагается определить главу государства.

Также напомним, что с предложением перераспределения полномочий между ветвями власти Нурсултан Назарбаев выступил в декабре 2016 года.

Позднее был обнародован проект предлагаемых изменений в конституцию. Документ предполагает в том числе передачу ряда президентских полномочий парламенту и правительству и повышение ответственности кабинета в регулировании социально-экономических процессов.