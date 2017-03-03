Депутаты снова заговорили о переименовании столицы

На совместном заседании палат Парламента депутаты выступили с предложениями об изменениях в Конституции. Одним из них был вопрос по переименованию Астаны. Сенатор Дархан Калетаев одним из первых выступил с такой инициативой, передает МИА "Казинформ".

«В 2008 году мною было озвучено предложение о придании международному аэропорту Астаны имени Первого Президента, лидера нации Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени Первого Президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременным и актуальным», - заявил Дархан Калетаев на совместном заседании палат Парламента.

Предложение о переименовании столицы также поддержал депутат Мажилиса Павел Казанцев. «Предложения о закреплении выдающегося вклада Лидера нации в строительство нашего государства уже активно обсуждались в обществе после принятия исторической Декларации 25-летия Республики Казахстан. Это касалось, как сегодня уже упоминалось, и отражения имени Первого Президента в наименовании столицы, а также других важных объектов страны. И я, как коренной целиноградец, ныне живущий в современнейшей столице мира - Астане, считаю, что это было бы не только символично, но и справедливо по отношению к личности, построившей не только нашу замечательную столицу, но и независимое государство Казахстан», - добавил мажилисмен.

Напомним, в прошлом году депутат Мажилиса РК Куаныш Султанов предложил в год 25-летия Независимости Казахстана отразить имя Назарбаева в названии столицы. Однако президент не поддержал эту идею.