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Депутаты снова заговорили о переименовании столицы

03.03.2017 16:31   495   0
На совместном заседании палат Парламента депутаты выступили с предложениями об изменениях в Конституции. Одним из них был вопрос по переименованию Астаны. Сенатор Дархан Калетаев одним из первых выступил с такой инициативой, передает МИА "Казинформ".
 
«В 2008 году мною было озвучено предложение о придании международному аэропорту Астаны имени Первого Президента, лидера нации Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива широко обсуждалась в обществе и получила, на мой взгляд, значительную поддержку. В этой связи предложение наших коллег по отображению имени Первого Президента в наименовании столицы и объектов страны представляется своевременным и актуальным», - заявил Дархан Калетаев на совместном заседании палат Парламента. 
 
Предложение о переименовании столицы также поддержал депутат Мажилиса Павел Казанцев. «Предложения о закреплении выдающегося вклада Лидера нации в строительство нашего государства уже активно обсуждались в обществе после принятия исторической Декларации 25-летия Республики Казахстан. Это касалось, как сегодня уже упоминалось, и отражения имени Первого Президента в наименовании столицы, а также других важных объектов страны. И я, как коренной целиноградец, ныне живущий в современнейшей столице мира - Астане, считаю, что это было бы не только символично, но и справедливо по отношению к личности, построившей не только нашу замечательную столицу, но и независимое государство Казахстан», - добавил мажилисмен. 
 
Напомним, в прошлом году депутат Мажилиса РК Куаныш Султанов предложил в год 25-летия Независимости Казахстана отразить имя Назарбаева в названии столицы. Однако президент не поддержал эту идею.  
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