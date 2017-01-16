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Deutsche Bank обвинили в терроризме

16.01.2017 10:22   1855   0

Турецкое издание Yeni Safak сообщило, что Deutsche Bank и другие неназванные немецкие организации участвовали в попытке "экономического террора" против Турции, требуя от турецких компаний возврата кредитов до их срока истечения, передают Вести.

В банке заявляют, что мысль о их связи с террористами "недопустима".

"Претензии по поводу возврата кредита до его срока и нарушений договоренности по операциям с другими организациями полностью необоснованны", — говорится в пресс-релизе банка.

Yeni Safak также писало, что Центробанк Турции провел расследование по данному факту и выяснилось, что немцы, используя задолженность турецких компаний-импортеров перед Deutsche Bank, пытаются обвалить лиру и этим создать волну негативных процессов в экономике Турции.

Стоит отметить, что издание Yeni Safak известно своей проправительственной позицией и фактически озвучивает те проблемы, с которыми в ближайшее время будут "разбираться".

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Сегодня турецкая лира демонстрирует худшую динамику с 19 июля, когда в стране произошла попытка военного переворота. Падение превышает 2%, а с начала года лира потеряла к доллару уже более 5%.

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