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ДНР объявила торговую блокаду Киеву

03.03.2017 18:08   288   0
"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", - сообщил глава ДНР Александр Захарченко, передает vestifinance.ru.
 
С 1 марта в ДНР введено внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. В январе украинские радикалы - бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали грузовое и железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, заявили боевики. 
 
Украина из-за блокады не может закупать уголь - антрацит, который добывают в Донбассе. Антрацит является одним из основных видов топлива для ТЭС Украины. 
 
Между тем при введении внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в ДНР отмечены случаи саботажа. "Благодаря четким, слаженным действиям случаи минимизированы. Были случаи саботажа - на ДТЭК вывоз техники. Но эти случаи некритичны", - пояснил глава ДНР. 
 
Внешнее управление в ДНР введено почти на 40 украинских предприятиях. С 1 марта на такой же шаг пошли и власти ЛНР.
 
ФОТО: РИА Новости
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