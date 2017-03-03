ДНР объявила торговую блокаду Киеву

"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", - сообщил глава ДНР Александр Захарченко, передает vestifinance.ru.

С 1 марта в ДНР введено внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. В январе украинские радикалы - бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали грузовое и железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, заявили боевики.

Украина из-за блокады не может закупать уголь - антрацит, который добывают в Донбассе. Антрацит является одним из основных видов топлива для ТЭС Украины.

Между тем при введении внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в ДНР отмечены случаи саботажа. "Благодаря четким, слаженным действиям случаи минимизированы. Были случаи саботажа - на ДТЭК вывоз техники. Но эти случаи некритичны", - пояснил глава ДНР.

Внешнее управление в ДНР введено почти на 40 украинских предприятиях. С 1 марта на такой же шаг пошли и власти ЛНР.

ФОТО: РИА Новости