Долларизация мешает координации монетарных политик в ЕАЭС

Существенной проблемой для монетарной координации в ЕАЭС является высокий уровень долларизации. Она уменьшает результативность денежно-кредитной политики, препятствуя гибкому реагированию и адаптации к макроэкономическим шокам. К такому выводу пришли авторы исследования "Денежно-кредитная политика государств-членов Евразийского экономического союза: текущее состояние и перспективы координации".

Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) совместно с Департаментом макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) провели исследование «Денежно-кредитная политика государств-членов Евразийского экономического союза: текущее состояние и перспективы координации». Основной целью явился анализ текущего состояния монетарной политики в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку Договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает углубление экономической интеграции, в том числе путем проведения согласованной макроэкономической и валютной политики.

Рассматривались также следующие вопросы: режимы курсовой и денежно-кредитной политики в настоящее время; эффективность каналов, посредством которых регуляторы оказывают влияние на экономику; существующие препятствия на пути эффективной координации монетарной политики в рамках интеграционного объединения; возможные общие цели и задачи, решаемые центральными (национальными) банками.

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Как отмечают эксперты ЕАБР, в настоящее время режимы курсовой и денежно-кредитной политики в государствах-членах ЕАЭС весьма различаются. Это свидетельствует о том, что для их координации потребуется сформулировать как общую цель политики, так и механизмы ее достижения.

Основной целью денежно-кредитной политики является достижение и удержание инфляции на низком и стабильном уровне. В этом плане центральными (национальными) банками был сделан шаг навстречу координации – объявленные среднесрочные целевые показатели инфляции в значительной степени находятся в узком диапазоне. (Среднесрочные цели по инфляции в государствах- членах ЕАЭС: Армения – 4%, Беларусь – 5%, Казахстан – 3-4%, Кыргызстан – 5-7%, Россия – 4%). Кроме того, большинство государств-членов ЕАЭС заявляют о планах по переходу к таргетированию инфляции с гибким обменным курсом, однако по причине разной скорости имплементации объявленных изменений, различия в подходах к реализации монетарных политик сохраняются.

Проведению эффективной монетарной политики в некоторых странах ЕАЭС препятствуют значительная долларизация, высокая и волатильная инфляция, высокий уровень инфляционных и девальвационных ожиданий, слабо развитый финансовый сектор, наличие теневой экономики, зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов, слабая диверсификация экономики, а также зависимость от внешних ценовых шоков. Без устранения этих проблем возможности по углублению координации монетарной политики остаются ограниченными.

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Одним из условий повышения эффективности координации денежно-кредитных политик является постепенное подтягивание доходов в бедных странах до уровня богатых, или процесс конвергенции между странами. Анализ показал, что в странах ЕАЭС наблюдаются процессы конвергенции доходов, однако они идут неравномерно и затрагивают не всех членов экономического объединения одновременно. Между Беларусью, Казахстаном и Россией имеет место конвергенция догоняющего типа, когда уровни валового внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательной способности в Казахстане и Беларуси последовательно сближаются с аналогичным показателем в России. Темпы этого процесса можно считать средними. Армения также постепенно сокращает свое отставание по уровню ВВП на душу населения по ППС от России, однако это происходит крайне медленно. Кыргызстан в настоящее время практически не демонстрирует конвергенции с лидерами ЕАЭС, имея очень низкий исходный уровень душевого дохода.

Одним из первых шагов по повышению эффективности координации денежно-кредитной политики государств-участников ЕАЭС может стать установление для них согласованных целевых показателей ценовой стабильности. Такой шаг представляется целесообразным в силу ряда причин. Во-первых, установление оптимальных целевых показателей ценовой стабильности (и, как следствие, поддержание инфляции на устойчивом уровне) может привести к сокращению уровня долларизации экономики. Во-вторых, если центральные (национальные) банки государств- участников ЕАЭС будут стремиться к удержанию инфляции на низких уровнях, то уровни процентных ставок в экономиках ЕАЭС будут сближаться, что окажет позитивное влияние особенно на малые экономики ЕАЭС по стимулированию экономической активности и активизации инвестиционных процессов.

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Существенной проблемой для монетарной координации в ЕАЭС является высокий уровень долларизации. Она уменьшает результативность денежно-кредитной политики, препятствуя гибкому реагированию и адаптации к макроэкономическим шокам. Государства-участники союза, экономика которых отличается высоким уровнем долларизации, остаются в значительной степени уязвимыми перед внешними шоками. Следовательно, расширение координации денежно-кредитной политики нельзя представить без низкого уровня долларизации и высокого уровня доверия к национальным валютам. Лучший способ повысить уровень доверия к национальной валюте — это обеспечить постоянство ее покупательной способности, то есть стабильную и низкую инфляцию на фоне свободного и в меру волатильного обменного курса.

Справка

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

ЦИИ – специализированный аналитический центр Евразийского банка развития. На Центр возложена организация исследовательской работы, подготовки докладов и рекомендаций по проблематике региональной экономической интеграции.