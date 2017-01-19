Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
330.55
+0.006%
EUR/KZT
353.09
+0.006%
RUB/KZT
5.58
+0.007%
EUR/USD
353.09
+0.006%
EUR/CHF
353.09
+0.006%
EUR/JPY
353.09
+0.006%
GBP/USD
406.64
-0.005%
USD/CHF
330.55
+0.006%
USD/JPY
330.55
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
330.55 353.09 5.58
+0.006% +0.006% +0.007%
Рынки
Нефть Brent
54.44
+0.010%
Нефть WTI
52.4
+0.010%
Золото
1205
-0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1073
-0.042%
Жилье Астана
996
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.44 52.4 1205
+0.010% +0.010% -0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Долларизация мешает координации монетарных политик в ЕАЭС

19.01.2017 14:08   717   0

Существенной проблемой для монетарной координации в ЕАЭС является высокий уровень долларизации. Она уменьшает результативность денежно-кредитной политики, препятствуя гибкому реагированию и адаптации к макроэкономическим шокам. К такому выводу пришли авторы исследования "Денежно-кредитная политика государств-членов Евразийского экономического союза: текущее состояние и перспективы координации".

Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) совместно с Департаментом макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) провели исследование «Денежно-кредитная политика государств-членов Евразийского экономического союза: текущее состояние и перспективы координации». Основной целью явился анализ текущего состояния монетарной политики в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку Договор о Евразийском экономическом союзе предусматривает углубление экономической интеграции, в том числе путем проведения согласованной макроэкономической и валютной политики.

Председатель КНР рассказал о планах Китая в отношении Москвы и Вашингтона...
Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о целях Китая в отношении США и России. По его словам, с Вашингтоном Пекин будет пытат...

Рассматривались также следующие вопросы: режимы курсовой и денежно-кредитной политики в настоящее время; эффективность каналов, посредством которых регуляторы оказывают влияние на экономику; существующие препятствия на пути эффективной координации монетарной политики в рамках интеграционного объединения; возможные общие цели и задачи, решаемые центральными (национальными) банками.

Председатель КНР рассказал о планах Китая в отношении Москвы и Вашингтона

Материалы по теме

Председатель КНР рассказал о планах Китая в отношении Москвы и Вашингтона

Антонио Таяни избран председателем Европарламента

Главы МИД РФ и РК обсудили подготовку к встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Трамп планирует встречу с Путиным после вступления в должность

Deutsche Bank обвинили в терроризме

Как отмечают эксперты ЕАБР, в настоящее время режимы курсовой и денежно-кредитной политики в государствах-членах ЕАЭС весьма различаются. Это свидетельствует о том, что для их координации потребуется сформулировать как общую цель политики, так и механизмы ее достижения.

Основной целью денежно-кредитной политики является достижение и удержание  инфляции на низком и стабильном уровне. В этом плане центральными (национальными) банками был сделан шаг навстречу координации – объявленные среднесрочные целевые показатели инфляции в значительной степени находятся в узком диапазоне. (Среднесрочные цели по инфляции в государствах- членах ЕАЭС: Армения – 4%, Беларусь – 5%, Казахстан – 3-4%, Кыргызстан – 5-7%, Россия – 4%). Кроме того, большинство государств-членов ЕАЭС заявляют о планах по переходу к таргетированию инфляции с гибким обменным курсом, однако по причине разной скорости имплементации объявленных изменений, различия в подходах к реализации монетарных политик сохраняются.

Проведению эффективной монетарной политики в некоторых странах ЕАЭС препятствуют значительная долларизация, высокая и волатильная инфляция, высокий уровень инфляционных и девальвационных ожиданий, слабо развитый финансовый сектор, наличие теневой экономики, зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов, слабая диверсификация экономики, а также зависимость от внешних ценовых шоков. Без устранения этих проблем возможности по углублению координации монетарной политики остаются ограниченными.

Антонио Таяни избран председателем Европарламента

Одним из условий повышения эффективности координации денежно-кредитных политик является постепенное подтягивание доходов в бедных странах до уровня богатых, или процесс конвергенции между странами. Анализ показал, что в странах ЕАЭС наблюдаются процессы конвергенции доходов, однако они идут неравномерно и затрагивают не всех членов экономического объединения одновременно. Между Беларусью, Казахстаном и Россией имеет место конвергенция догоняющего типа, когда уровни валового внутреннего продукта на душу населения по паритету покупательной способности в Казахстане и Беларуси последовательно сближаются с аналогичным показателем в России. Темпы этого процесса можно считать средними. Армения также постепенно сокращает свое отставание по уровню ВВП на душу населения по ППС от России, однако это происходит крайне медленно. Кыргызстан в настоящее время практически не демонстрирует конвергенции с лидерами ЕАЭС, имея очень низкий исходный уровень душевого дохода.

Одним из первых шагов по повышению эффективности координации денежно-кредитной политики государств-участников ЕАЭС может стать установление для них согласованных целевых показателей ценовой стабильности. Такой шаг представляется целесообразным в силу ряда причин. Во-первых, установление оптимальных целевых показателей ценовой стабильности (и, как следствие, поддержание инфляции на устойчивом уровне) может привести к сокращению уровня долларизации экономики. Во-вторых, если центральные (национальные) банки государств- участников ЕАЭС будут стремиться к удержанию инфляции на низких уровнях, то уровни процентных ставок в экономиках ЕАЭС будут сближаться, что окажет позитивное влияние особенно на малые экономики ЕАЭС по стимулированию экономической активности и активизации инвестиционных процессов.

Главы МИД РФ и РК обсудили подготовку к встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Существенной проблемой для монетарной координации в ЕАЭС является высокий уровень долларизации. Она уменьшает результативность денежно-кредитной политики, препятствуя гибкому реагированию и адаптации к макроэкономическим шокам. Государства-участники союза, экономика которых отличается высоким уровнем долларизации, остаются в значительной степени уязвимыми перед внешними шоками. Следовательно, расширение координации денежно-кредитной политики нельзя представить без низкого уровня долларизации и высокого уровня доверия к национальным валютам. Лучший способ повысить уровень доверия к национальной валюте — это обеспечить постоянство ее покупательной способности, то есть стабильную и низкую инфляцию на фоне свободного и в меру волатильного обменного курса.

Справка

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

ЦИИ – специализированный аналитический центр Евразийского банка развития. На Центр возложена организация исследовательской работы, подготовки докладов и рекомендаций по проблематике региональной экономической интеграции. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    57

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    13

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    282

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    467

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное