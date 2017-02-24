Дональд Трамп намерен расширить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет расширить ядерный арсенал Соединенных Штатов, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона, передает ТАСС.

С его точки зрения, такие намерения продиктованы тем, что США остались позади со своим нынешним ядерным потенциалом. От кого конкретно государство в этом плане отстает, Трамп не уточнил.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое якобы идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как утверждает агентство, Трамп намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, когда и если она состоится.

Как сообщила 15 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор о РСМД.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД. "Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД, - сказал он. - Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора (РСМД)".

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Ядерное превосходство

США не собираются никому отдавать превосходство в ядерной сфере и будут наращивать свой потенциал вслед за другими. Таким утверждением разъяснил в четверг пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер слова Трампа о расширении ядерного арсенала.

"Он (Трамп) четко заявил, что Соединенные Штаты не отдадут свое превосходство в этой (ядерной) области никому, - сказал он. - Если у других стран есть ядерный потенциал, у Соединенных Штатов будет превосходство в этом, мы этому привержены".

Однако, по словам пресс-секретаря, "очевидно, что это не то, к чему стремится" Вашингтон. Он пояснил, что во время интервью агентству Reuters Трампу был задан вопрос о росте ядерного арсенала других стран. "Наша цель - убедиться, что мы сохраняем превосходство (в этой сфере) Америки по всему миру. А если другие страны увеличивают (свой ядерный потенциал), мы не будем сидеть сложа руки и допускать это", - заключил Спайсер.