Валюта нал
USD 311.20 311.60
RUB 5.40 5.43
EUR 329.50 331.00
Валюта бирж
USD/KZT
312.65
+0.005%
EUR/KZT
329.6
+0.001%
RUB/KZT
5.39
+0.007%
EUR/USD
329.6
+0.001%
EUR/CHF
329.6
+0.001%
EUR/JPY
329.6
+0.001%
GBP/USD
389.75
+0.002%
USD/CHF
312.65
+0.005%
USD/JPY
312.65
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
312.65 329.6 5.39
+0.005% +0.001% +0.007%
Рынки
Нефть Brent
56.4
-0.003%
Нефть WTI
54.36
-0.002%
Золото
1250.7
-0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1088
+0.010%
Жилье Астана
1050
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.4 54.36 1250.7
-0.003% -0.002% -0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Дональд Трамп намерен расширить ядерный арсенал США

24.02.2017 10:45   730   0

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет расширить ядерный арсенал Соединенных Штатов, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона, передает ТАСС.

С его точки зрения, такие намерения продиктованы тем, что США остались позади со своим нынешним ядерным потенциалом. От кого конкретно государство в этом плане отстает, Трамп не уточнил.

Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что недоволен предполагаемым развертыванием Москвой крылатых ракет, которое якобы идет вразрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как утверждает агентство, Трамп намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, когда и если она состоится.

Как сообщила 15 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор о РСМД.

Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с государственным визитом...
О намечающемся визите стало известно в ходе 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистано...

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе договору о РСМД. "Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД, - сказал он. - Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора (РСМД)".

Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Ядерное превосходство

Материалы по теме

Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с государственным визитом

В Женеве стартовали межсирийские переговоры

Астана может стать площадкой для решения конфликтов в Европе

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

США не собираются никому отдавать превосходство в ядерной сфере и будут наращивать свой потенциал вслед за другими. Таким утверждением разъяснил в четверг пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер слова Трампа о расширении ядерного арсенала.

"Он (Трамп) четко заявил, что Соединенные Штаты не отдадут свое превосходство в этой (ядерной) области никому, - сказал он. - Если у других стран есть ядерный потенциал, у Соединенных Штатов будет превосходство в этом, мы этому привержены".

Однако, по словам пресс-секретаря, "очевидно, что это не то, к чему стремится" Вашингтон. Он пояснил, что во время интервью агентству Reuters Трампу был задан вопрос о росте ядерного арсенала других стран. "Наша цель - убедиться, что мы сохраняем превосходство (в этой сфере) Америки по всему миру. А если другие страны увеличивают (свой ядерный потенциал), мы не будем сидеть сложа руки и допускать это", - заключил Спайсер.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    94

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    97

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    184

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    84

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное