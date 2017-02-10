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Дональд Трамп поддержал политику "единого Китая"

10.02.2017 11:06   1237   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Президент США Дональд Трамп в своем первом телефонном разговоре с китайским коллегой Си Цзиньпином после вступления в должность вновь подтвердил давнюю поддержку США политики КНДР «единого Китая». Об этом сегодня, 10 февраля сообщил Bloomberg.

Белый дом открыл подробности телефонного звонка между главами двух держав в своем заявлении в четверг. Лидеры двух стран обсудили многочисленные темы, где президент США по просьбе главы Китая поддержал политику «единого Китая»,  к тому от президентов поступили приглашения посетить их страны. Лидеры стран настроены позитивно для дальнейших переговоров.

Поддержка «единого Китая» может быть ключевым фактором для снятия напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира, которая появилась после того, как Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Тайваня. Китай в это время заявил протест в связи с телефонным звонком, так как политика «единого Китая» признает, что Китай и Тайвань являются частью одной и той же страны. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1970-х, когда Китай заявил, США что они являются одной страной.

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Разговор главы США с Китаем прошел после трех недель президентства Дональда Трампа, после инаугурационных телефонных звонков и встреч с несколькими лидерами, включая Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Телефонный разговор прошел через день, после того как президент США Дональд Трамп 8 февраля направил приветственное послание главе КНР Си Цзиньпину.

"Это первый шаг в урегулировании неопределенности в отношении США и Китая, но есть и другие вопросы", - считает председатель совета директоров Forum Asia в Гонконге Марк Майкельсон. По его словам не определенными остаются вопросы торговли, валютного регулирования и вопросы касающегося  Южно-Китайского моря.

"Представители обеих сторон встретятся позже, чтобы обсудить и переговоры по различным вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил Белый дом.

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