Дональд Трамп пригрозил отправить войска в Мексику

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Пеньей Ньето заявил, что США "придется разобраться с плохими парнями в Мексике", если мексиканские власти не смогут сделать этого сами.

Разговор между лидерами США и Мексики состоялся в пятницу, 30 января. Его подробности опубликовало информационное агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"У вас там есть шайка плохих парней. Ваши действия недостаточны для того, чтобы остановить их. Я думаю, ваша армия напугана. Наша армия не напугана, поэтому я могу просто направить их вам туда, чтобы они разобрались с этой проблемой", - заявил Трамп.

Стоит отметить, что Дональд Трамп ранее уже использовал выражение "плохие парни" ("bad hombres") в отношении Мексики. В частности, в рамках дебатов в президентской кампании в октябре 2016 г. он пообещал, что избавит США от "наркобаронов" и "плохих парней".

В МИД Мексики опровергли наличие подобных угроз со стороны президента США в телефонном разговоре. Однако в администрации Трампа фактически признали, что подобное заявление действительно прозвучало, но в "веселом тоне".