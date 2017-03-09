Досрочные президентские выборы в Южной Корее могут состояться в мае

Если 10 марта Конституционный суд Республики Корея (КС РК) поддержит импичмент президенту Пак Кын Хе и отправит ее в отставку, то через два месяца будут объявлены досрочные президентские выборы, передает Российская Газета.

Напомним, что 10 марта в 11:00 по местному времени (05:00 по мск) Конституционный суд (КС) РК объявит свой вердикт по поводу вынесенного парламентом лидеру страны импичмента, что привело к пока временному отстранению Пак от власти. В голосовании будут принимать участие восемь судей. Если шесть и более поддержат импичмент, то Пак будет немедленно отстранена от власти и будут назначены досрочные выборы. Если же три и более судей выскажутся против импичмента, то Пак вернется к исполнению своих полномочий, а выборы пройдут, как и было запланировано ранее - 20 декабря этого года, а срок президентства закончится в конце февраля 2018 г. Согласно последним опросам почти 77 процентов корейцев выступают за досрочный уход Пак Кын Хе с поста.

С учетом большой вероятности поддержки Конституционным судом импичмента южнокорейские СМИ стали определять, когда же могут быть назначены досрочные президентские выборы. Согласно закону, это должно произойти в течение 60 дней после отстранения президента. Путем простых подсчетов по календарю было выяснено, что досрочные выборы могут состояться 9 мая этого года.

Судя по опросам, пока наибольшие шансы победить на выборах имеет один из лидеров оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. За него выразили готовность проголосовать 36, 1 процента опрошенных. На втором месте с большим разрывом идет возможный представитель правящего лагеря нынешний премьер-министр и и.о. президента Хван Гё Ан. Его рейтинг - 14,2 процента. Далее один за другим подряд идут также оппозиционеры: губернатор провинции Южная Чхунчхон Ан Хи Чжон (12,9 %), мэр города Соннам Ли Чжэ Мён (10,5 %) и один из лидеров Народной партии Ан Чхоль Су (9,9 %).