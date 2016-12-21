ЕЭК одобрила проект Договора о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрен проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Целью документа является обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения - при формировании и экспорте пенсий, защита пенсионных прав, приобретенных трудящимися в государствах-членах, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между партнерами по Союзу. Проект Договора предусматривает зачет трудового стажа, полученный в государствах ЕАЭС. Например, гражданин Кыргызстана, проработав пять лет в Беларуси, может быть уверен, что этот период будет зачтен в общий трудовой стаж.

Как отметил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов, в Договоре о ЕАЭС заложены все основные права и привилегии для граждан стран Союза, однако отсутствует раздел, где прописано, как граждане государств ЕАЭС получают пенсию при достижении пенсионного возраста и возвращении в страну проживания. Договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС, над которым работает Комиссия совместно с уполномоченными органами сторон, устраняет этот правовой пробел.

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«Единый рынок труда, который мы стремимся построить, предполагает свободное перемещение трудовых ресурсов. Граждане стран ЕАЭС, работая в других государствах-членах, платят пенсионные взносы, вносят свой вклад в создание добавленной стоимости, ВВП этих стран, - сообщил представитель ЕЭК. - И при достижении пенсионного возраста они вправе рассчитывать на получение пенсии от того государства, которому они отдали часть своего профессионального опыта. При этом существует большое количество сложностей процедурного, административного характера, что не позволяет это сделать». По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Сулейменова, «принятие Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС означает, что заработает последний элемент регулирования общего рынка труда».

Пенсионным договором предусматривается назначение и выплата пенсий в следующем порядке:

- за стаж работы, приобретенный после вступления в силу Договора, пенсия назначается и выплачивается государством-членом, на территории которого приобретен соответствующий стаж работы;

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- за стаж работы, приобретенный до вступления в силу Договора, пенсия назначается и выплачивается в соответствии c законодательством государств-членов и Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, а для Республики Беларусь и Российской Федерации - в соответствии c Договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года.

Вступление в силу Договора обеспечит гражданам государств-членов право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими во время работы в странах Союза. Документ также предусматривает решение вопроса по экспорту пенсий и учету стажа работы, приобретенному в другом государстве-члене.

Проект Договора будет направлен в страны Союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Также Коллегия ЕЭК одобрила проект решения Совета ЕЭК по вопросу реализации Договора. Комиссии совместно с государствами-членами поручено разработать проект порядка, который определит механизм назначения и выплаты пенсий трудящимся, а также урегулирует вопросы взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами государств-членов и ЕЭК. Документ будет представлен для рассмотрения Советом Комиссии.

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Напомним, проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

При разработке проекта Договора ЕЭК и государства-члены руководствовались Концепцией международного договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, одобренной решением Совета Комиссии от 12 ноября 2014 года.