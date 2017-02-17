ЕЭК разработала решения для запуска Таможенного кодекса ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала размещение на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проектов первоочередных решений к Таможенному кодексу ЕАЭС.

Проекты опубликованы для проведения оценки регулирующего воздействия. Решения должны вступить в силу одновременно с новым Таможенным кодексом Союза. Всего в перечне 26 первоочередных вопросов, которые требуют разработки решений Комиссии и без которых новый Кодекс не сможет заработать в полной мере.

В настоящее время на общественное обсуждение представлены проекты трех решений, регламентирующих деятельность уполномоченных экономических операторов (УЭО). Эти проекты касаются установления формы свидетельства о включении в реестр УЭО, порядка ее заполнения и формы заявления, которое кандидат на получение статуса УЭО будет подавать для включения в реестр. Решения упростят процедуры для юридических лиц, претендующих на включение в реестр УЭО. По новым правилам на получение статуса уполномоченного экономического оператора смогут претендовать все участники внешнеэкономической деятельности: экспортеры, импортеры, перевозчики, владельцы складов временного хранения. Проект окажет положительное воздействие на адресатов регулирования.

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Новые требования к складским помещениям и открытым площадкам УЭО, на которых товары будут временно храниться и где будут совершаться таможенные операции и проводиться таможенный контроль, исключают возможность несанкционированного доступа к товарам, находящимся под таможенным контролем, а также неправомерных действий с ними посторонних лиц, что может привести к негативным последствиям для потенциального и действующего УЭО. Транспортные средства уполномоченных экономических операторов должны быть допущены к международной перевозке под таможенными пломбами и печатями.

При разработке проектов решения ЕЭК учитывались стандарты Всемирной таможенной организации и опыт Европейского союза, международные стандарты и передовая практика, в том числе Рамочные стандарты безопасности и облегчения международной торговли Всемирной таможенной организации, Соглашение Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли. В ближайшее время будут размещены проекты решений по другим вопросам таможенного регулирования.

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Обсуждение продлится до 17 марта.