Е.Идрисов: РК готов содействовать мирному переговорному процессу по Украине

Казахстан готов содействовать переговорному процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины и предоставить соответствующую площадку для диалога, сообщил министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов.

"В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений", — сказал Идрисов.

Он напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев "не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию".