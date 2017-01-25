«Эйр Астана» стала лауреатом премии аэропорта Пулково

Авиакомпания «Эйр Астана» признана победителем в номинации «Наиболее динамично развивающийся перевозчик стран СНГ» премии аэропорта Пулково LED Together.

По итогам 2016 года абсолютный прирост пассажиропотока авиакомпании в Пулково превысил 31 тыс. человек, количество взлет-посадок возросло на 240 операций.

Традиционная шестая по счету ежегодная церемония LED Together состоялась 20 января 2017 г. в Санкт-Петербурге и собрала вместе представителей авиакомпаний, туристического бизнеса и культурной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Запада России.

Напомним, что в декабре 2016 г. «Эйр Астана» впервые стала победителем премии аэропорта Шереметьево в номинации "Лучшая иностранная авиакомпания - выбор пассажиров" по опросу подписчиков групп аэропорта в социальных сетях.