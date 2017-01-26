Эксперты: Президент выбрал роль внесистемного игрока и политического арбитра

25 января, Президент страны Нурсултан Назарбаев выступил со специальным обращением к населению республики, в котором объяснил суть перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Стоит отметить, что реакция в обществе на озвученные перемены крайне неоднозначна. Одни эксперты говорят о влиянии реальных политических реформ как основных принципов взаимодействия между ветвями власти. Другие, напротив, полагают, что озвученные новшества носят косметический характер. Третьи расценивают реформы как один из этапов подготовки мягкого транзита власти.

С точки зрения директора КИСИ Ерлана Карина новые политические инициативы означают не просто повышение статуса парламента и усиление самостоятельности правительства, это действительно реальная перезагрузка системы властных отношений в Казахстане, где Президент всегда являлся абсолютным политическим центром. «…Президент продолжает выступать в роли верховного арбитра между ветвями власти. Но также было четко сказано, что президент теперь сконцентрируется на стратегических вопросах, на вопросах внешней политики и национальной безопасности. В любом случае, мы постепенно отходим от старой модели системы властных отношений и начинаем адаптироваться к новым условиям. И в этом смысле, предстоящие изменения, безусловно, положительный тренд. Модернизационная повестка всегда лучше», - считает политолог.

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Между тем, по мнению политолога Талгата Калиева усиление роли парламента и иных ветвей власти всегда звучит обнадеживающе. «Конечно, многие скептики могут считать эти изменения малозначащими, поскольку в любом случае многие шаги осуществляются по согласованию с президентом или после консультаций. Разумеется, учитывая нынешний авторитет Н.Назарбаева, отсутствие в Парламенте альтернативных политических мыслей, можно допускать, что возражений с их стороны по отношению к мнению президента не возникнет. Но потенциал всех этих изменений в полной мере может обеспечить весьма ощутимую политическую конкуренцию при следующем президенте, который уже не будет обладать ни авторитетом, ни полномочиями своего предшественника», - отметил в комментариях «Къ» политолог.

При этом эксперт не исключает, что в этот момент между ветвями власти может проснутся подлинная состязательность, в которой консультации с президентом или согласование с парламентом может превратиться в подлинные многочасовые, а то и недельные дискуссии, в которых президенту будет необходимо обосновать логику предложения конкретной кандидатуры. «Уверен, что эти изменения достаточно важны и прогрессивны. Но повторюсь, их значимость мы сумеем оценить лишь при втором президенте», - говорит Талгат Калиев.

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Аналогичного мнения придерживается и общественный деятель Амиржан Косанов, с точки зрения которого в настоящее время мы становимся свидетелями, когда в межклановых спорах принцип «всем сестрам по серьгам» устроил бы всех. «Полагаю, уже сегодня речь идет о том, что нужно создавать механизмы для сохранения баланса между группами влияния в период правления второго президента. А это возможно только через, хотя бы относительное, усиление парламента и правительства. Отсюда и идея перераспределения полномочий между ними. За 25 лет Независимости власть в целом привыкла жить в комфортных монопольных условиях, и даже минимальные подвижки в сторону усиления полномочий парламента и правительства, которые собственно и предлагает сам президент, психологически и морально действуют на всю нашу вертикаль власти. Ведь они просто боятся любой формы критики и конкуренции. Отсюда и половинчатость заявленных ранее реформ», - отметил в комментариях Къ политик.

Более подробный расклад по новым реформам предлагает на своей страничке в FB экс-сотрудник МИД РК, ныне общественный деятель и блогер Казбек Бейсебаев. «…У нас правительство ответственно перед президентом, а потом в отдельных случаях перед парламентом. Теперь будет как бы равная ответственность и перед президентом и перед парламентом. Увеличение полномочий премьер-министра заключается в следующем. Премьер-министр будет вносить предложения по составу правительства без консультаций с мажилисом. Правительство получит право образовать, реорганизовать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в состав Правительства. По действующей Конституции, правительство докладывало только президенту о своей деятельности, теперь будет парламенту. Правительство будет слагать свои полномочия перед мажилисом, а не перед президентом, как это было прежде.

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Есть отдельные изменения в части назначения судей. Требования к судьям определяются отдельным законом. Президент может прекратить досрочно полномочия маслихата после консультаций с премьер-министром и председателями обеих палат парламента. В настоящее время он решает эти вопросы сам один. Незначительные поправки введены в статью про назначения акимов административно-территориальных единиц в связи изменениями в законах. Как прежде, акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность президентом с согласия маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы. Но как быть, если при действующем областном акиме состоялись выборы маслихата?», - констатирует эксперт.

По его мнению, крайне важна новая поправка в ст.91 Конституции РК, согласно которой, вопрос внесения изменений и дополнений в Конституцию на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента решается при наличии заключения Конституционного Совета. «Получается, что будет народ обсуждать поправки в Конституцию или нет – решает Конституционный совет. Но в заключение необходимо сказать следующее. Действительно, предлагаются некоторые изменения в Конституцию по повышению роли и ответственности правительства и парламента. Но они не такие, чтобы говорить о реальном перераспределении властных полномочий от президента к парламенту и правительству. Казахстан остается страной с президентской формой правления, где президент практически назначает или выдвигает всех руководителей ветвей власти за исключением председателя мажилиса, который избирается депутатами», - резюмирует Казбек Бейсебаев.

Несколько иначе видит роль президента политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев, по мнению, которого глава государства становится «надсистемным игроком и арбитром». «Однако при этом само перераспределение полномочий напоминает драку двух лысых из-за расчески, где двумя "лысыми" являются правительство и парламент, которые показали свою слабую эффективность как с точки зрения реагирования на кризисные ситуации, так и в плане адекватной законодательной работы. В принципе, проблема не в том, как передать полномочия. Проблема в том, кому их передавать. Это тупиковая ветвь развития любой сверхпрезидентской системы, при которой априори не могут существовать сильные политические институты», - отмечает политолог.

По его мнению, прежде чем перераспределять какие-либо полномочия, вначале необходимо было бы усилить те политические институты, которые с этими полномочиями могли бы что-то реально сделать. «А так, нас телегу опять поставили впереди лошади. Сначала необходима реформа партийной и избирательной системы, чтобы в парламенте сидели не «партии-зомби» и «депутаты-флюгеры», а электоральные и конкурентоспособные игроки. При этом сам парламент должен формироваться не только по партийному списку, но и по мажоритарному принципу. Только в этом случае, законодательная ветвь власти станет тем самым коллективным преемником, который мог бы гарантировать некую политическую стабильность во время транзита власти, так как игра велась бы в рамках правового поля, а не только в рамках кулуарных разборок внутриэлитных групп. При остальных вариантах не суть важно сколько и какие полномочия будут у второго президента, так как слабый президент и слабый парламент намного хуже схемы: «сильный президент и слабый парламент». Но такая схема опять лишь возвращает нас к тому, с чего мы начали», - считает Досым Сатпаев.