Эрдоган назвал страны Евросоюза фашистами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен пересмотреть отношения с, по его словам, фашистким Евросоюзом. Отныне страны «старого света» не смогут манипулировать Турцией вступлением в данное объединение. Об этом глава Турции заявил в ходе своего выступления на митинге в Анкаре, передает Reuters.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен пересмотреть отношения с Евросоюзом после референдума о расширении президентских полномочий.

«Сегодняшняя Европа похожа на Европу до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая. Антиисламистская и антитурецкая. Предстоящий референдум это лучший ответ Европе. Евросоюз больше не сможет воздействовать на Турцию, манипулируя возможностью вступления в межгосударственное объединение», - заявил Эрдоган.

Также Президент Турции заявил, что не пустит в страну ни одного европейского политика, чтобы он «не мог вести слежку». Раннее заместитель председателя партии Христианско-демократический союз Фолькер Буфье заявил, что Эрдоган является не желанным гостем в Германии и угрожает безопасности страны.

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