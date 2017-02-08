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Ерлан Сагадиев отчитался по итогам деятельности МОН РК за 2016 год

08.02.2017 14:46   565   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром образования и науки Ерланом Сагадиевым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет по итогам деятельности министерства образования и науки за 2016 год.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важную роль системы образования и науки в реализации предстоящих реформ и Послания народу Казахстана «Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность».

"Мы провели большую работу по подготовке кадров как внутри страны, так и в стенах зарубежных учебных заведений. Осуществляем переход на трехъязычное образование, цифровое обучение. Перед министерством образования и науки стоят большие задачи по дальнейшему развитию отрасли. Решение поставленных в Послании задач, в том числе осуществление технологической модернизации, реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» станет невозможным без соответствующих человеческих ресурсов", - сказал президент.

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Сагадиев доложил главе государства о проводимых министерством реформах в части внедрения обновленного формата содержания образования, перехода на пятидневную учебную неделю, разработки базовых учебников.

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В завершение Нурсултан Назарбаев отметил результаты осуществляемых преобразований в системе образования, акцентировав внимание на вопросах необходимости обеспечения их информационного сопровождения, а также реализации поставленных задач.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.

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