Европарламент одобрил отмену виз для Украины

Переговорщики Европарламента и Совета ЕС во вторник, 28 февраля, согласовали отмену визового режима для украинцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном вечером во вторник на официальном сайте Европарламента.

«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от парламента и Совета во вторник. После вступления в силу этих изменений, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», - говорится в сообщении.

Договоренность о безвизовом режиме будет касаться всех стран-членов ЕС за исключением Ирландии и Соединенного Королевства. При этом безвизовый режим не будет давать украинцам права на работу в ЕС.

Представитель от Европарламента Мария Габриель подчеркнула, что «решение о безвизовом режиме для граждан Украины является важным шагом на пути реформы украинского общества, которое объединяет людей и наводит мосты через границы». «Мы в Европейском парламенте убеждены в том, что граждане Украины в настоящее время заслужили право свободно передвигаться по ЕС», – приводятся в сообщении ее слова.

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Теперь данная договоренность должны быть одобрена профильным комитетом Европарламента, затем самим Европарламентом. После документу предстоит одобрение Советом ЕС, подчеркивается в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко уже прокомментировал принятое переговорщиками решение, назвав его «важным шагом к решению, которое так долго ждут на Украине». «Теперь дело за Советом ЕС и Европарламентом», – написал украинский президент в своем Twitter.