Валюта нал
USD 312.00 312.50
RUB 5.37 5.40
EUR 330.50 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
313.79
-0.003%
EUR/KZT
330.67
+0.001%
RUB/KZT
5.4
+0.000%
EUR/USD
330.67
+0.001%
EUR/CHF
330.67
+0.001%
EUR/JPY
330.67
+0.001%
GBP/USD
388.16
+0.001%
USD/CHF
313.79
-0.003%
USD/JPY
313.79
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
313.79 330.67 5.4
-0.003% +0.001% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.82
+0.005%
Нефть WTI
54.27
+0.005%
Золото
1246.7
-0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1121
+0.029%
Жилье Астана
1073
+0.021%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.82 54.27 1246.7
+0.005% +0.005% -0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Европарламент одобрил отмену виз для Украины

01.03.2017 09:08   668   0

Переговорщики Европарламента и Совета ЕС во вторник, 28 февраля, согласовали отмену визового режима для украинцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном вечером во вторник на официальном сайте Европарламента.

«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от парламента и Совета во вторник. После вступления в силу этих изменений, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», - говорится в сообщении.

Договоренность о безвизовом режиме будет касаться всех стран-членов ЕС за исключением Ирландии и Соединенного Королевства. При этом безвизовый режим не будет давать украинцам права на работу в ЕС.

Представитель от Европарламента Мария Габриель подчеркнула, что «решение о безвизовом режиме для граждан Украины является важным шагом на пути реформы украинского общества, которое объединяет людей и наводит мосты через границы». «Мы в Европейском парламенте убеждены в том, что граждане Украины в настоящее время заслужили право свободно передвигаться по ЕС», – приводятся в сообщении ее слова. 

Из-за миграционной политики Трампа США потеряли $185 млн...
По данным, указанным в докладе Международной ассоциации делового туризма (Global Business Travel Association, GBTA, запрет на въезд в США граждан ряда...

Глава РК готовится передать часть полномочий другим ветвям власти

Теперь данная договоренность должны быть одобрена профильным комитетом Европарламента, затем самим Европарламентом. После документу предстоит одобрение Советом ЕС, подчеркивается в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко уже прокомментировал принятое переговорщиками решение, назвав его «важным шагом к решению, которое так долго ждут на Украине». «Теперь дело за Советом ЕС и Европарламентом», – написал украинский президент в своем Twitter. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    21

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    5

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    197

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    37

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное