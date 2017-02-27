Евросоюз ввел новые санкции против КНДР

Согласно принятому документу, ограничены сделки по покупке угля, железа, железной руды, меди, никеля, серебра, цинка из КНДР. Ограничения также наложены на экспорт новых вертолетов и кораблей в Северную Корею, приостановлено сотрудничество в области науки и техники, передает РБК.

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Также, ужесточены ограничения в финансовом секторе: дипмиссиям и дипломатам КНДР запрещено иметь больше одного банковского счета в Евросоюзе. Для северных корейцев ограничено также использование недвижимости в ЕС.

Санкции вводятся в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой 30 ноября 2016 года в ответ на проводимые Северной Кореей ядерные испытания.

Последнее испытание баллистической ракеты Северная Корея провела утром 12 февраля. Ракета была запущена в сторону Японского моря и пролетела порядка 500 км.