Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом Германии

Бывший глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье избран 12-м президентом Германии.

"За" кандидатуру Штайнмайера отдал голос 931 член Федерального собрания — специального органа, который выбирает главу государства и состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны — всего 1 тысяча 260 человек. Абсолютное большинство в Федеральном собрании нынешнего созыва принадлежит партиям, которые входят в коалиционное федеральное правительство: альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель представляют 539 человек, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) — 384 человека.

Таким образом, кандидат большинства Штайнмайер с самого начала считался фаворитом, и он сумел в итоге собрать 931 голос в первом же туре голосования.

Президент ФРГ играет представительскую роль, он не имеет реальной политической власти. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта в том случае, если он противоречит Основному закону. В случае вынесения вотума недоверия федеральному канцлеру президент распускает бундестаг и назначает новые выборы.

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Как заявил сам Штайнмайер в интервью медиакомпании Deutsche Welle, он отдает себе отчет, что его задачей в новой должности станет "представление Германии на международной арене", а не решение "повседневных внешнеполитических конфликтов". Бывший министр иностранных дел пообещал шутливо "сам себя останавливать" и "не комментировать каждый день происходящее во внешней политике".