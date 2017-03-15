Франсуа Фийону предъявлено официальное обвинение

Прокурор Парижа предъявил обвинение кандидату в президенты Франции Франсуа Фийону за день до его запланированного допроса. Фактически его обвиняют в коррупции и трате государственной казны. Предварительные обвинения касаются фиктивного трудоустройства жены Пенелопы Фийон. За время работы в качестве помошника депутата парламента она получила около 500 тысяч евро.

Ранее Франсуа Фийон из-за дорогих костюмов оказался в центре нового скандала. В частности, он принял как подарок два костюма от неназванного друга стоимостью 13 тысяч евро. При этом во Франции установлен лимит на пожертвования кандидатам в президенты в размере 4600 евро.

Накануне Фийон получил вызов от прокуратуры для дачи объяснений следователям по делу о фиктивном трудоустройстве своей жены. Ранее французское издание Le Canard enchaîné опубликовало первый компромат на Франсуа Фийона, который вылился в уголовное дело. Речь идет об информации, согласно которой Фийон, будучи депутатом французского парламента в 1998-2002 гг., якобы фиктивно трудоустроил свою жену Пенелопу в качестве своего помощника. Пенелопа и Франсуа Фийон неоднократно заявляли о том, что деньги выплачивались за реальную работу, а также предоставляли документы из архива.

Следующая встреча по Сирии состоится в Астане 3-4 мая

Скандал вокруг Франсуа Фийона все не утихает. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона.

При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Со своей стороны политик не раз говорил о невиновности, обращая внимание на многочисленные нарушения в ходе расследования, а также назвал "политическим убийством" действия властей.

Тем не менее Фийон заявил, что не намерен отказываться от участия в предстоящих выборах.

"Нет", — однозначно ответил Фийон в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос о том, откажется ли он от участия в президентских выборах.

Фийон напомнил, что был демократически избран кандидатом и получил полторы тысячи подписей выборных представителей. "Ни у кого нет власти, чтобы принудить меня отказаться от участия в выборах, и я не вижу причин снимать мою кандидатуру", — сказал он.

Он отметил, что "не страдает аутизмом", видит трудности, но считает, что альтернативы его проекту у избирателей правых и центра нет и что выдвижение любой иной кандидатуры с другим проектом за 50 дней до выборов приведет к краху.

За год в госструктурах совершено более 500 коррупционных проявлений

15 марта Фийон предстанет перед судебными следователями — процедура, за которой может последовать предъявление официальных обвинений.