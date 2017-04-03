Генеральный секретарь ШОС посетит Казахстан

С 4 по 6 апреля 2017 года генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов посетит Казахстан, где примет участие в 12-ой Встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС и проведет ряд двусторонних встреч, передает МИА «Казинформ».
В ходе встречи представители государств-членов ШОС обменяются мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС и в мире, в целом.
По итогам ВССБ состоится совместная пресс-конференция помощника президента - секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Владимира Жумаканова и генерального секретаря ШОС Рашида Алимова.
В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч.
Встреча секретарей советов безопасности (ВССБ) является первым важным этапным мероприятием в преддверии предстоящего Саммита ШОС, который состоится 8-9 июня 2017 года в Астане.