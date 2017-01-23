Глава делегации Дамаска: встреча в Астане призвана укрепить режим перемирия в Сирии

Глава делегации от правительства Сирии Башар аль Джаафари заявил, что переговоры в Астане должны закрепить режим перемирия в Сирии.

В Астане стартовала встреча делегаций по сирийскому урегулированию. В своей речи глава делегации от правительства Сирии Башар аль Джаафари заявил, что данный переговорный процесс должен посеять семена доверия между правительством и вооруженной оппозицией Сирии для противостояния террористической войне, навязанной стране.

Также спикер отметил немаловажную роль Казахстана, России и Ирана в организации переговорного процесса. "Встреча является выражением казахской открытой дипломатии и плодом совместных усилий нескольких сторон, особенно наших друзей России и Ирана".

В свою очередь, представитель вооруженной оппозиции Сирии Яхья аль Ариди заявил, что оппозиция не против выступления иранской делегации на переговорах. «Это часть протокола. Как было определено, так и будет».