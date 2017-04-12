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Глава государства провел встречу с министром обороны Сакеном Жасузаковым

12.04.2017 13:25   792   0
Главе государства были представлены отчеты о текущем состоянии Вооруженных Сил страны и реализации поставленных перед армией задач.
 
Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику укомплектования Вооруженных Сил, подчеркнув необходимость продолжения выстроенной  работы.
 
- Зимой и летом проведены учения войск. Боеготовность армии на хорошем уровне. Наблюдается улучшение дисциплины, - сказал президент Казахстана.
 
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники, социального обеспечения военнослужащих, территориальной безопасности и развития систем противовоздушной обороны страны.
 
Жасузаков проинформировал главу государства о выполнении мероприятий по поддержанию боеспособности войск, дисциплины и правопорядка в рядах казахстанской армии.
 
- На сегодняшний день Вооруженные Силы укомплектованы на 93%. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 89%. В настоящее время ведется работа по призыву офицерского, сержантского и части рядового состава по контракту. Увеличен набор солдат срочной службы. В этом году планируется призвать во все виды войск около 34 тыс. солдат срочной службы, - доложил министр обороны.
 
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
 
ФОТО: Akorda.kz
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

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терактов
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Цитата дня
Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
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