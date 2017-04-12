Глава государства провел встречу с министром обороны Сакеном Жасузаковым

С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?

Цитата дня

Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать

Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана