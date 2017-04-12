Глава государства провел встречу с министром обороны Сакеном Жасузаковым

Главе государства были представлены отчеты о текущем состоянии Вооруженных Сил страны и реализации поставленных перед армией задач.
Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику укомплектования Вооруженных Сил, подчеркнув необходимость продолжения выстроенной работы.
- Зимой и летом проведены учения войск. Боеготовность армии на хорошем уровне. Наблюдается улучшение дисциплины, - сказал президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на вопросы переоснащения армии новыми видами вооружения и военной техники, социального обеспечения военнослужащих, территориальной безопасности и развития систем противовоздушной обороны страны.
Жасузаков проинформировал главу государства о выполнении мероприятий по поддержанию боеспособности войск, дисциплины и правопорядка в рядах казахстанской армии.
- На сегодняшний день Вооруженные Силы укомплектованы на 93%. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 89%. В настоящее время ведется работа по призыву офицерского, сержантского и части рядового состава по контракту. Увеличен набор солдат срочной службы. В этом году планируется призвать во все виды войск около 34 тыс. солдат срочной службы, - доложил министр обороны.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
ФОТО: Akorda.kz