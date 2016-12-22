Глава государства провел встречу с председателем Коллегии ЕЭК

Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

Во время встречи была обсуждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета. В 2016 году под председательством Казахстана в ЕАЭС был подготовлен ряд важных документов, касающихся вопросов дальнейшей евразийской интеграции, которые станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании.

Среди них вопросы транспортной политики в части ее совместной координации, таможенного законодательства, формирования общего рынка электроэнергетики.



