Глава РК подписал поправки по вопросам деятельности Высшего судебного совета

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», сообщает МИА "Казинформ".

Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства по судебной системе и по Международному финансовому центру «Астана».

Президент также подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана».

Закон направлен на приведение ряда законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с изменениями в законодательстве о судебной системе и о Международном финансовом центре «Астана».